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影／雲林農會和企業大集結 結盟創設40個雲林良品專區

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府邀集企業和農會簽署結盟建構40家雲林良品專區，行銷雲林優質產品，也方便消費者購物。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府邀集企業和農會簽署結盟建構40家雲林良品專區，行銷雲林優質產品，也方便消費者購物。記者蔡維斌／攝影

為行銷雲林農特產、串連雲林良品，雲林縣府今天在虎尾鎮農會舉辦「雲遊四海皆良品」專區開跑儀式，由虎尾鎮農會打頭陣宣布第1家雲林良品直營專區正式上路，將結合全縣農會及觀光工廠、農場設立40個行銷專區，擴大銷售網，增加縣民購買管道，生活、食安更便利。

今天第1家小農直營商店平台在虎尾鎮農會開張，來自雲林40家知名觀光工廠、合作農場、文創小農及各農會代表齊聚一堂，簽署備忘錄，雲林縣長張麗善見證並宣布雲林良品直銷站正式結盟成軍，將在各鄉鎮農會或觀光工廠設立專區，直銷優質品牌的雲林良品。

張麗善說，雲林農產豐盛從山區古坑咖啡到平原的花生、醬油再到海線的農漁水產，多達700多種經過雲林良品認證的農特產，琳瑯滿目應有盡有，過去每家產品各自為陣銷售，希望透過業結盟後，由點變面，互相幫忙建立一個直銷平台，在虎尾農會可買到西螺醬油，到口湖鯛魚園區也能買到古坑咖啡，讓民眾能一次夠足所需。

「雲林良品必屬精品」張麗善說，雲林良品不僅行銷國際更已打進金馬獎的伴手禮，足見實力，期待透過農會專區能遍開花，讓購物更便利，銷售網更寬廣。虎尾農會總幹事蔡武吉也說，虎尾農會創立雲林第一家小農直銷站，建構農民直銷平台，未來配合專區實施將擴建直銷站，以容納更多產品，眼下產品競爭，只有結盟提供更多元選擇才能吸引消費者。西螺農會總幹事廖錦富也表示，將清理更多倉庫空間打造6個專區據點。

今天簽署除了各農會，源順油廠、阿甘薯叔、瑞春、大同醬油、興毛巾、台灣鯛創意園區、TGC咖啡、虎尾釀、福祿壽酒廠、晁陽農場、蜜蜂故事館、劍湖山大創店、糧莘庇護農場鵝媽媽樂園、欣欣生技、塔吉特蛋糕、良作工場、合泉逸、慈慶祥商行等多家知名廠也參加。

雲林縣府邀集企業和農會簽署結盟建構40家雲林良品專區，行銷雲林優質產品，也方便消費者購物。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府邀集企業和農會簽署結盟建構40家雲林良品專區，行銷雲林優質產品，也方便消費者購物。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善說明雲林良品專區的好處，強調透過企業和農會結盟，可打造一個雲遊四海皆良品的購物環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善說明雲林良品專區的好處，強調透過企業和農會結盟，可打造一個雲遊四海皆良品的購物環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府邀集企業和農會簽署結盟建構40家雲林良品專區，行銷雲林優質產品，也可讓消費者一次購足。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府邀集企業和農會簽署結盟建構40家雲林良品專區，行銷雲林優質產品，也可讓消費者一次購足。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府邀集企業和農會簽署結盟建構雲林良品專區，行銷雲林優質產品，也方便消費者購物。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府邀集企業和農會簽署結盟建構雲林良品專區，行銷雲林優質產品，也方便消費者購物。記者蔡維斌／攝影

雲林 農會 張麗善

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