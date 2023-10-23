快訊

月薪僅八萬日幣 他美碩士、日博士雙頭銜卻成「高學歷難民」

章子怡、汪峰離婚傳「男方出軌嫩模」 陸網更吃驚：兩人啥時有兒子了？

快買！高CP值590元Type-C版EarPods蘋果官網上架 1原因大勝1.8萬元耳機

台灣農機展成效佳 主辦方盼2024續在嘉縣舉辦

中央社／ 嘉義縣23日電

2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展在嘉義縣治特區連續舉辦4天，今天閉幕，吸引45萬人次參觀，成交金額達6.5億元，主辦單位表示，成效頗佳盼明年繼續在同場地舉辦。

台灣農機展今天是最後1天，許多廠商忙著促銷，有的甚至推出小型搬運農機買一送一的優惠，吸引不少人到場撿便宜；嘉義縣長翁章梁參加閉幕式致詞說，今年參觀人次比去年增加10萬人次，達45萬人次。

另外，現場成交金額也比去年多，達新台幣6.5億元，根據以往經驗後續廠商還會陸續接獲訂單，最終成交量應會接近8億元。

台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰指出，今年農機展成績比去年好，參展及看展的民眾都很滿意，不只場地寬敞通風，大型蒙古包遮陽也很舒服，親身感受嘉義縣是個好所在，希望明年繼續在這裡舉辦。

翁章梁說，他也歡迎農機展在嘉義一直辦下去，方便在地農民選購自己所需工具、資材，也能增加新知；不過辦農機展這塊空地屬於台糖土地，近幾年嘉義工業發展迅速，這塊地5年內可能會有外來重大投資，如何續辦還須進一步商討。

嘉義縣政府農業處表示，第17屆台灣國際農業機械暨資材展，20日至23日於嘉義縣舉辦，國內外近200家業者參與展出，共700多個攤位；去年第16屆農機展成功吸引超過35萬人次參觀，帶動約6億元商機，今年參觀人次與成交金額都呈現大幅增長。

嘉義 翁章梁

延伸閱讀

突破傳統嘉義水果月曆青農時尚入鏡 推銷農特產

嘉義縣治特區農機展首日湧全台農友 人潮買氣搶搶滾

台積電放棄進駐桃園龍潭 翁章梁：嘉義地很多，歡迎設廠

阻登革熱疫情 翁章梁率志工大掃除清淤百公噸

相關新聞

頻頻天坑台南議員憂 市府公告危險路段禁大貨車通行

台南近幾個月來頻發生道路箱涵底板鏽蝕塌陷，出現天坑，議員擔心更多天坑出現，特別是南區觀光城位在鹽埕大排上，若有箱涵塌陷將...

台南市區公車加入9人小巴營運 黃偉哲：公車的平價、黑頭車的享受

新冠疫情紓解後公車司機難覓，至今未改善，台南市交通局因應問題及考量到部分路線乘客少，採取異業結盟方式，將市區公車14路導...

台南冷凍鮮果加工品進軍美日 未來每月2貨櫃銷日

台南市政府農業局今下午舉辦業者冠南生物科技冷凍水果外銷日本封櫃儀式，包括鳳梨、芒果原型冰棒、果泥、全果共3.4噸，以冷凍...

小犬重創雲林農業但稻米救助部分鄉鎮竟未列 縣長：極力爭取

小犬颱風重創雲林農業，速報農損超過2.3億元，縣府向中央提報全品項啟動天然災害救助，農業部公告20項農產品，其中水稻只有...

隨袋徵收垃圾費行不行？ 雲林縣堀頭里試辦4個月就終止

看守台灣協會去年進行問卷調查，有93%民眾支持塑膠袋收費應使用在垃圾減量措施或垃圾費，目前全台未統一實施「隨袋徵收垃圾費...

公園變島嶼或蔗園？改造南機場 清景麟基金會讚成大：創意又永續

清景麟教育基金會「森麟人」植樹造林活動邁入第五年，持續與各級學校合作，投入環境教育。今年基金會與國立成功大學建築系產學合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。