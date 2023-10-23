台灣農機展成效佳 主辦方盼2024續在嘉縣舉辦

2023第17屆台灣國際農業機械暨資材展在嘉義縣治特區連續舉辦4天，今天閉幕，吸引45萬人次參觀，成交金額達6.5億元，主辦單位表示，成效頗佳盼明年繼續在同場地舉辦。

台灣農機展今天是最後1天，許多廠商忙著促銷，有的甚至推出小型搬運農機買一送一的優惠，吸引不少人到場撿便宜；嘉義縣長翁章梁參加閉幕式致詞說，今年參觀人次比去年增加10萬人次，達45萬人次。

另外，現場成交金額也比去年多，達新台幣6.5億元，根據以往經驗後續廠商還會陸續接獲訂單，最終成交量應會接近8億元。

台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰指出，今年農機展成績比去年好，參展及看展的民眾都很滿意，不只場地寬敞通風，大型蒙古包遮陽也很舒服，親身感受嘉義縣是個好所在，希望明年繼續在這裡舉辦。

翁章梁說，他也歡迎農機展在嘉義一直辦下去，方便在地農民選購自己所需工具、資材，也能增加新知；不過辦農機展這塊空地屬於台糖土地，近幾年嘉義工業發展迅速，這塊地5年內可能會有外來重大投資，如何續辦還須進一步商討。

嘉義縣政府農業處表示，第17屆台灣國際農業機械暨資材展，20日至23日於嘉義縣舉辦，國內外近200家業者參與展出，共700多個攤位；去年第16屆農機展成功吸引超過35萬人次參觀，帶動約6億元商機，今年參觀人次與成交金額都呈現大幅增長。