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頻頻天坑台南議員憂 市府公告危險路段禁大貨車通行

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員蔡淑惠以天坑頻發生，要求公告危險路段。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員蔡淑惠以天坑頻發生，要求公告危險路段。記者鄭惠仁／翻攝

台南近幾個月來頻發生道路箱涵底板鏽蝕塌陷，出現天坑，議員擔心更多天坑出現，特別是南區觀光城位在鹽埕大排上，若有箱涵塌陷將造成嚴重生命財產損失，並要求公告箱涵老舊的危險路段，提醒民眾注意；市府水利局表示，已編列2.6億元針對老舊箱涵進行改善；經發局表示，仍與觀光城攤商溝通，協助安排到其他市場營業。

市議員蔡淑惠今天質詢時指出，近幾年來台南頻頻發生箱涵老舊，因重型車輛經過，箱涵塌陷，致車子陷入坑中的案件，還好是大車，若是小車可能掉入坑中而有生命危險；最近幾個月也發生多起天坑案件，希望市府能公告老舊箱涵道路，提醒駕駛人注意。

蔡淑惠表示，南區觀光城就位在鹽埕大排上，市長黃偉哲在首任時說要先評估危險性暫不拆，到了第2任時因評估有危險性說要拆，但因攤商反對而還沒拆，若不拆，萬一下方箱涵塌陷將可能造嚴重生命財產損失。

經發局長林榮川說，觀光城尚有攤商在營業，持續溝通安排攤商到其他市場營業，針對有危險性、沒營業的部分先拆，規畫會先拆管理室旁2間。

水利局長邱忠川說，多起天坑都是因箱涵底板鏽蝕造成，經健檢710公里道路，有4.8公里有老舊箱涵列入改善對象，已編列2.6億元逐步改善，另已公布安平區華平路、文平路段從永華路至建平17街、安平區府平路段從國平路至光州路、安平區光州路段從府平路至郡平路、南區喜明南街段從喜樂路至喜樹路151巷2弄，及安南區怡安路2段從安中路1段至宜安路2段456巷，即日起至明年12月31日全日禁止20噸以上大貨車、聯結車行駛。

天坑 水利局

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