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嘉科尚未完工…實中明年8月招生 嘉縣議員憂和地方搶學生

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義科學園區今年6月動工，預計2029年完工，嘉科實中明年8月將招生，議員憂恐影響在地學校招生狀況。圖／嘉義縣政府提供
嘉義科學園區今年6月動工，預計2029年完工，嘉科實中明年8月將招生，議員憂恐影響在地學校招生狀況。圖／嘉義縣政府提供

嘉科實驗中學明年8月將開始招生，有議員今在臨時會質詢說，嘉義科學園區預計2029年完工，目前無移入人口，率先招生恐影響在地學校入學人數，且校舍還沒蓋好只能借教室，應延後招生。教育處表示，持續和嘉科實中籌備處溝通，招生名額園區生8成、社區生2成，盡量不影響招生。

嘉義科學園區今年6月動土，施作公共設施並招商，預計2029年完成園區開發。嘉科實中籌備處主任林怡慧說，明年8月將招生雙語部2班，國小、國中、高中各3班，園區生8成、社區生2成，長庚醫院、故宮南院員工皆屬簽訂教育契約園區生，未招滿將開放社區生入學。

議員賴瓊如說，新建雙語實驗學校，家長都很想讓孩子入學，但還沒建好科學園區，嘉科實中就要先招生，初期多以在地學生為主，再加上現在少子化嚴重，恐影響周遭學校招生狀況；另，還得到鄰近大學借教室上課，憂影響學生權益，盼延後招生或提配套措施。

教育處長李美華說，配合中央科學園區發展計畫，嘉科實中明年8月將先招生，中央設算回饋金每年500萬元，縣府也有三年100萬元計畫，挹注周邊學校發展。2025年12月第一期校舍完工前，國小、國中、雙語部將借用長庚科大嘉義分部，高中借用嘉義大學新民校區。

安東國小校長吳宗成說，三年100萬元計畫對提升教學環境及設備有幫助，但關鍵還是在學生人口數，有學生才能維持學校經營。祥和國小校長陳志峰說，新設一間學校難免會對鄰近學校產生影響，就看學生和家長的取向決定，會努力提升學校辦學品質吸引學生。

李美華強調，持續和籌備處溝通，以高中30人、國中28人、國小25人編班，招生名額園區生占8成，包括廠商員工、外籍人士等子女，或有雙語需求的學生，其餘2成再開放給社區生入學，包括六腳、朴子及太保等地區學生，盼盡量不影響地方學校招生。

翁章梁表示，過去設立科學園區都是採取這個模式，在科學園區尚未完工前，先開辦實驗中學培訓教學資源，讓學校及老師都熟練、上軌道，等到園區完工、廠商進駐，員工的孩子就能去上學，以台南科學園區為例，實際上到第4年才真的回到園區生、社區生8比2比例。

嘉義科學園區今年6月動工，預計2029年完工，嘉科實中明年8月將招生，議員憂恐影響在地學校招生狀況。圖／聯合報系資料照
嘉義科學園區今年6月動工，預計2029年完工，嘉科實中明年8月將招生，議員憂恐影響在地學校招生狀況。圖／聯合報系資料照

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嘉義 長庚 議員

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