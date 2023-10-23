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台南冷凍鮮果加工品進軍美日 未來每月2貨櫃銷日

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南冷凍鮮果加工品進軍美日，今下午舉行裝櫃儀式， 未來每月2貨櫃銷日。 記者謝進盛／攝影
台南冷凍鮮果加工品進軍美日，今下午舉行裝櫃儀式， 未來每月2貨櫃銷日。 記者謝進盛／攝影

台南市政府農業局今下午舉辦業者冠南生物科技冷凍水果外銷日本封櫃儀式，包括鳳梨、芒果原型冰棒、果泥、全果共3.4噸，以冷凍鮮果加工品型式銷往日本超市、烘焙業市場，據知，明還有1櫃2公噸餘銷美國，全力拓展美日市場。

冠南生技董事長黃榮裕表示，急速冷凍生鮮全果、原型冰、果泥、果丁，不但可保留鮮果風味，低溫運送過程中不容易造成折損，更耐儲運，以全程低溫冷鏈方式將果品配送至販售據點讓鮮果外銷加值，他不走低價紅海市場，以高品質區隔爭取消費者青睞，也希望讓台灣農產加工出口有不同思維。

日本封櫃儀式下午在業者麻豆工業區廠區舉行，台南市長黃偉哲、立委郭國文、農業局長李建裕、麻豆農會總幹事孫慈敏等人與會，農業局說，今年3月6日至10日，市政府邀集南市加工業者參加2023年日本東京國際食品展參展，經過台日雙方密集洽談、產品送驗等繁序作業，促成這次鮮果外銷實績。

黃偉哲表示，市府組團參加日本東京食品展行之有年，以往採以被動洽談，由買主主動靠攤商洽，近年改採主動出擊帶領多家農企業、農漁會出訪並安排多家商社洽商，希望為台南農產海外拓銷建立管道。

黃榮裕表示，今年3月由市府組團一同前往日本參展，受到各日本商社喜愛及保持高度興趣。此次由市長黃偉哲率隊為台南農產品帶來商機，丸久超市持續與公司密切聯繫，採購18項冷凍水果加工產品，僅花費約3個月就通過日本食品檢驗分析，展現台南農產安全且具競爭實力。

據知，此次外銷日本原型冰棒、果泥、全果共3.4噸，不含稅單價每只冰棒約台幣120元，下月可望每月2只貨櫃銷日，同時也首度進軍美國市場1櫃約2噸，每只冰棒不含稅約台幣150元，安排明裝櫃啟運。

農業局長李建裕說，今年主力拓展外銷市場，將台南優質農產品推向更多國家，今日成功媒合業者與通路以冷凍鮮果方式實銷海外市場，有效調節產銷穩定國內市場價格。

台南冷凍鮮果加工品進軍美日，今下午舉行裝櫃儀式， 未來每月2貨櫃銷日。記者謝進盛／攝影
台南冷凍鮮果加工品進軍美日，今下午舉行裝櫃儀式， 未來每月2貨櫃銷日。記者謝進盛／攝影
台南冷凍鮮果加工品進軍美日，今下午舉行裝櫃儀式， 未來每月2貨櫃銷日。記者謝進盛／攝影
台南冷凍鮮果加工品進軍美日，今下午舉行裝櫃儀式， 未來每月2貨櫃銷日。記者謝進盛／攝影
冠南生技董事長黃榮裕，說明自家產品特色。記者謝進盛／攝影
冠南生技董事長黃榮裕，說明自家產品特色。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲推銷台南冷凍鮮果產品。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲推銷台南冷凍鮮果產品。記者謝進盛／攝影

日本 冰棒

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