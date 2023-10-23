小犬重創雲林農業但稻米救助部分鄉鎮竟未列 縣長：極力爭取

小犬颱風重創雲林農業，速報農損超過2.3億元，縣府向中央提報全品項啟動天然災害救助，農業部公告20項農產品，其中水稻只有部分鄉鎮救助，雲林縣議員廖偉晴今天在議會總質詢要求農業處全力協助，縣長張麗善表示，會極力爭取，農糧署長胡忠一表示，今天將公告二崙鄉列入救助，其餘鄉鎮陸續現勘中。

根據農業部公告小犬颱風天然災害救助項目，雲林縣有20項作物及設施被列入，其中水稻僅9鄉鎮被列入救助範圍，稻米主要產地之一的二崙鄉未被列入，廖偉晴接獲多位農民陳情，立委劉建國也接獲陳情。

廖偉晴今在議會質詢時提出，縣長張麗善表示，颱風過後，縣府已用全品項的方式來向中央爭取天然災害救助，中央目前僅核定部分項目，縣府持續爭取中，包括水稻尚未被列入的鄉鎮，也會極力爭取。

二崙鄉因一開始未被納入水稻救助，公所遭受外界質疑沒有提出申報，鄉長鍾東榮說，農糧署已經在111年明文規定地方基層公所，水稻災害有水稻保險給付，不再用農業天然災害現金救助。

這次水稻災害因二崙鄉損失嚴重，公所第一時間通知農糧署，收到回覆「水稻災害交由水稻保險給付」，並非二崙鄉公所不作為或怠慢。

農糧署長胡忠一說，小犬颱風強風造成雲林約3億多元的農損，是全台最嚴重的縣市，後續發現稻米受損，依規定是要公所在颱風過後一周內主動呈報，不過在颱風過後一周，雲林只有斗南公所提出。

立委劉建國委員發現後要求農業部召開專家會議，會中決議，水稻天然災害救助本來就要關門，但農業部給農民緩衝期，今年如有受損但沒有申報保險，在今年二期作前都還會給予相關補償，決定補償、保險雙軌擇一補助。

農糧署實際會勘二崙鄉後，受災面積達到12%，已達天然災害救助標準，昨天勘災後，今天公告救助。