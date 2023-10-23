公園變島嶼或蔗園？改造南機場 清景麟基金會讚成大：創意又永續

清景麟教育基金會「森麟人」植樹造林活動邁入第五年，持續與各級學校合作，投入環境教育。今年基金會與國立成功大學建築系產學合作，將台南機場附近開放綠帶空間設計，展現出6種有別於傳統公園的新想像。

基金會認養的台南機場附近開放綠帶空間，為呼應日本國寶級建築師隈研吾「負建築」設計理念，與成大建築系共同進行「永續都市設計」課程，包含水利、工業設計等專家學者傳授，引導學生提出全面性永續計畫。

基金會表示，此次提供獎金鼓勵學生團隊合作，具體設計對於未來公園的藍圖並相互競爭，這次共有兩組作品並列第一。像是「舞動的甘蔗公園」就以甘蔗為靈感，打造有如甘蔗園的光電路燈裝置，又再架構上設儲水裝置，一旦乾旱時期便能提供都市菜園澆灌；更有「公園即是島嶼」的發想，當豪大雨時，滯洪池水位上升，居民還可以享受行走於水上浮橋的樂趣。

基金會董事長林聰麟指出，學生提出的概念都跳脫一般大眾對於公園的想像，反而看見更多與環境、生態共融的訴求，看出年輕世代對於公園的樣貌是追求更有機、永續的期待，會將提供這些設計概念提供給台南市府相關局處參考，期望有機會可以實際落實。

此外，清景麟建築團隊年度盛事「森麟人」植樹造林活動邁入第五年，今年將於12月1日將集結企業員工、客戶，更力邀成功大學建築系師生共500人，一同到屏東車城保力林場，種下4000棵樹，呼應集團「每售出一間房子，種一棵樹」的永續精神。