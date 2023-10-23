拚創新與技術 2023年全球遊戲開發競賽台南開幕

2023全球遊戲開發競賽今天在台南舉行開幕式。台南市經發局表示，今年第9屆活動邀請16個國家，包括遊戲新創(Gamestudio)

參與者、主管近百人齊聚一堂，共同拚創意及技術。

2023全球遊戲開發競賽在台南(2023 RV SelectTainan)由台南市政府與「台灣亞太投資暨創新發展協會」、「馬來西亞主權基金Penjana Kapital」合作舉辦。

南市府今天新聞稿表示，RV Select自2015年於美國舉辦，包括2016年德國、2017年澳洲、2018年馬來西亞等前後舉辦8屆。今年第9屆活動在台南桂田酒店舉行，邀請16個國家、21家遊戲新創(Game studio)近百名活動參與者、21名遊戲新創C級主管齊聚一堂，共同拚創意及技術。

台南市經發局表示，位於溪北新營的「贏地創新育成基地」為台南培育新創的種子，提供各項輔導及創業能量協助新創業者。基地內有共同工作空間、培訓教室、展示區等多功能空間，提供有意創業年輕人激發思維，以及各項專業諮詢服務及資源鏈結。

同時國科會也選定台南沙崙智慧綠能科學城(C區)建立台灣科技新創基地(TTA)南部據點，串聯南台灣校園、研發機構能量，強化整體新創聚落發展。未來結合「亞太投資暨創新發展協會」落腳台南，培育青年進行遊戲軟體創業，讓台南新創生態圈更為完善，協助新創鏈結國際資金及市場。

經發局長林榮川表示，營地創新育成基地是全台第一個位於市議會內的創新基地，串聯TTA南部據點，吸引北漂青年回鄉創業，活動導入國際新創資源，持續優化台南市新創環境，吸引投資人及新創團隊進駐台南市。

依南市府資料，「台灣亞太投資暨創新發展協會」與國內外數位科技與創業投資機構交流，促進發展雙邊或多邊創業投資關係，也促進數位科技人才訓練與培養，打造國際化數位人才的育成基地。同時協會建構亞太地區多元、跨境、跨領域合作互動網絡，打造創投與新創相互交流與投資跨境平台。

至於2020年成立的「馬來西亞主權基金PenjanaKapital」，為馬國政府加速發展未來創新經濟工作的重要推手，積極投資在早期與快速發展階段的新創。