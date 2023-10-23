突破傳統嘉義水果月曆青農時尚入鏡 推銷農特產

嘉義縣農會創新水果月曆的拍攝模式，不再單以水果為主題，直接把青農拉入鏡，穿著融入農產品意象的時尚服飾，成為1到12月的主角。

嘉義縣112年度農民節慶祝大會暨2024年水果月曆發表秀，今天在長榮文苑酒店舉辦，縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜與拍攝月曆的青農模特兒時尚變裝走秀，令現場數百名與會者驚呼連連。

黃貞瑜接受媒體聯訪說，這次水果月曆拍攝完全突破了傳統界限，將各種令人垂涎的水果與時尚相融合，為觀眾帶來了一場驚喜。

她說，模特兒穿著「米缸造型後背包、小番茄家將帽飾、蝴蝶蘭髮飾、哈密瓜權杖飾、鳳梨形象整體造型、木瓜印花機能襪、竹筍高跟鞋、黑木耳傘、編織牡蠣斗笠、柿子工裝夾克、鄒族服飾與高山茶整體造型、草莓貝雷帽」，上場走秀。翁章梁拿著哈密瓜權杖裝飾擔任水果月曆4月的模特兒。

以牡蠣殼造型走秀的張書寧說，她是布袋人，從小便看著蚵仔長大，能拍攝此角色，對自己來說格外有意義；希望透過此次走秀讓更多人能看見，農民是非常專業的。

嘉義縣農會說，為了拍攝明年的水果月曆已與農友們共同籌備半年，透過在地農產結合在地文化，在今天發表後將開放鄉親預購，每本只要新台幣150元，以最實惠的價格推廣給大家。

嘉義縣府表示，今天大會中表揚及頒獎全國模範農民沈世政、2022年全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍許峻榮、2022全國紅茶（小葉種）製茶技術競賽冠軍葉育瑞及其他農業有功人員。

翁章梁說，嘉義縣努力培育青壯農民，成立「國本學堂」教授農業專業知識，帶動農業升級；嘉義縣也成立了「嘉義優鮮」品牌，協助農漁特產行銷，拓產海外市場，嘉義縣的農業轉型正穩紮穩打往前推進。