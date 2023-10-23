鄭成功文物館華麗轉身市立博物館 預計12月底開幕

台南市鄭成功文物館自2020年起閉館整修，經2年多施工，蛻變為「台南市立博物館」，預計今年12月底開幕，成為「台南400」揭幕倒數的重要暖身活動。文化局今表示，整修期間，發現許多蘊含在鄭成功文物館老建築中的巧思和建築語彙，並重新發掘，讓博物館成為台南文史非常重要的一環與見證者。

文化局表示，鄭成功文物館於1965年興建，由成大建築系教授賀陳詞設計，建築師融合現代主義建築特色與中國古典建築元素，折衷主義風格的建築，同時乘載著現代建築的簡明與傳統建築的古樸。不論是「綠柚花窗」泥作花格窗的古典元素、檜木窗框或清水紅磚牆外牆，都使修復工程充滿挑戰。

修復過程中發現鄭成功文物館被封存的舊電源開關及陶瓷插座，如250V的陶瓷插座，應與老厝灶腳是互為表裡的存在，更與老牌電鍋密不可分，但出現在館舍中，不僅令人深感好奇館內各處留存的歷史痕跡，這些絕版舊物件雖已被淘汰，仍可從中窺見館舍初期的使用痕跡，而這些舊時生活的吉光片羽，也能激起進館參觀民眾往昔的記憶，連結過去的生活經驗。