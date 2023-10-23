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「台南都志願服務協會」永康社區老人長照機構今天啟用

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「台南都志願服務協會」永康社區老人長照機構今天啟用。記者周宗禎／攝影
「台南都志願服務協會」永康社區老人長照機構今天啟用。記者周宗禎／攝影

台南市台南都志願服務協會」籌設暖暖拾光社區長照機構超過一年，今天啟用，預計提供60名老人社區日間照顧、目前已有10名入住。

據點在永康區忠孝路、緊鄰小東路。協會理事長鄭女勤表示，年輕人上班拚經濟，老人家照顧問題可以交給暖暖拾光社區長照機構。

鄭女勤說，今天是重陽佳節，也是機構正式啟用里程碑，南都志願服務協會秉持照顧關懷長者宗旨，特別舉辦「沐足謝親恩暨感恩茶會」，用行動串起親恩，祝福長者。

協會表示，有需要民眾可電話預約參觀，歡迎帶著家中長者一同前來，日照中心備有交通車接送長者往返、每日專人安排適合長者活動，人際互動、膳食營養及體能運動等，維持日常生活好習慣、預防延緩失能。

協會表示，服務上重視長者優勢，希望透過活動創造長者存在價值，維持既有能力，促進自理能力及貢獻力，讓長者越老活越好，在地安老。

「台南都志願服務協會」永康社區老人長照機構今天啟用。記者周宗禎／攝影
「台南都志願服務協會」永康社區老人長照機構今天啟用。記者周宗禎／攝影
「台南都志願服務協會」永康社區老人長照機構今天啟用。記者周宗禎／攝影
「台南都志願服務協會」永康社區老人長照機構今天啟用。記者周宗禎／攝影
「台南都志願服務協會」永康社區老人長照機構今天啟用。記者周宗禎／攝影
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長照 台南

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