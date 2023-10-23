嘉市活化老屋創生亮點 3案通過最高補助200萬元

嘉義市推動舊木屋改造計畫，推動「嘉有木屋」補助計畫，每案最高可獲補助200萬元，今年度共有9件申請，3件獲通過，年底動工，預計明年底前完工，將為老屋賦予重生，為舊市區活化再創生亮點。

嘉義市政府十大旗艦計畫「舊城創新生及木都政策」，推動「嘉有木屋」木造建築整建維護補助計畫，每案最高可補助200萬元，是以往舊屋力升級版。今年2月8日開放申請，共接獲9件申請，經過評審有3件符合資格。經專業輔導團半年來協助屋主完成規劃設計後，市府日前公布名單，分別為木商咖啡、東隆行及興中街91號民宅等3件。今年底工程發包動工修繕，預計明年底前完工。

市府都市發展處長許懷群表示，日前邀請都市景觀、建築及文化資產維護的專家學者，針對3案進行現地勘查及意見交流。獲通過3案分別是：

第一案為木商咖啡（蘭井街78號），建物屋齡達60年，為獨棟商鋪形式的老屋，經過數年閒置後，今由木商咖啡承租營運，去年進行第一次翻修後，以餐飲型態延續老屋使用，為嘉義市知名咖啡店，申請內容修繕外牆及排水系統，外牆雨淋板採用「燒杉」做法，以延續使用壽命亦避免白蟻蟲害，同時，透過夜間照明來點亮巷弄並創造木造建築質感，作為未來其他木造建築修繕之參考。

第二案為興中街91號民宅，為單層木造平房，建物屋齡超過70年，於日治時期興建完成，屋頂為傳統紅瓦，室內設置總鋪及錐形採光天窗，頗具建物特色。後續修繕採用新式屋頂以降低維護成本，同時延續、轉化與擴大錐形採光天窗做法，空間格局上延續原有特色，部分維持總鋪形式，規劃作為公益或商業使用，開放讓大眾體驗木結構之美。

第三案為雜貨老店東隆行（中正路356號），位於嘉義市二通（中正路），屋齡72年的2層樓「假面」商鋪。東隆行於1945年創立經營至今，與東側的大益糖果行、正益商行立面連續、形式一致，門口可見日治時期石板鋪面與舊路燈燈桿，街景極具風情。本案預計修繕屋頂結構，增加採光通風機能及強化防火機能，同時調整騎樓空間予歷史展示或公眾通行使用。