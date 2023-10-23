快訊

台積電放棄進駐龍科三期挨批 張善政回批中央：感覺被強暴

MLB／德州奧客相殺！遊騎兵逼平太空人 第7戰生死鬥

美女租客欠租逃跑垃圾屋傳糞臭 房東崩潰「曝長相」：很漂亮但太髒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又有麥當勞結束營業！嘉市家樂福這間月底熄燈 在地人錯愕：生意很好

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
位於嘉義市家樂福賣場地下一樓的麥當勞10月底結束營業。記者李宗祐／攝影
位於嘉義市家樂福賣場地下一樓的麥當勞10月底結束營業。記者李宗祐／攝影

嘉義市鬧區嘉年華影城大樓一樓的麥當勞在今年8月底熄燈後，近來位於博愛路家樂福地下1樓的的麥當勞也貼出「我們後會有期」，將於10月31日結束營業，引發外界關注。網友說，「我中午才剛去吃耶，知道這消息真的很錯愕，哭哭」，也有人傳聞「麥當勞在嘉義市還會規畫開新店，有可能是第一家純外帶店」。

嘉義市家樂福1997年開幕時麥當勞即在賣場地下一樓營業至今，是許多遊逛賣場後親子選擇用餐的熱點，尤甚例假日生意熱絡；近來麥當勞家樂福餐廳貼出公告，「各位親愛的好鄰居，我們將於2023年10月31日19：00起結束營業，謝謝大家過去的喜愛與陪伴。我們後會有期 麥當勞家樂福餐廳 敬啟」公告還貼出商圈附近中興路及垂楊路的麥當勞位置。

得知消息後的嘉義網友紛紛表達不捨「這家生意很好，為何要關」、「麥當勞一直倒，逢甲夜市和墾丁麥當勞都收了，換嘉義的麥當勞」、「今年先是站前影城又接著家樂福的兩個回憶啊」、「好可惜喔，可以不要收嗎？」，也有網友推測，「據傳麥當勞在嘉義市，還會規劃開新店，據了解有可能是第一家純外帶店（非內用、有規劃對外開放使用的廁所）。」、「據傳家樂福官方有要重新規劃嘉義店地下一樓美食街，有可能麥當勞的位置會換王品集團旗下的「石二鍋」。」但目前都未獲證實。

嘉義市家樂福賣場麥當勞貼出公告將於10月31日結束營業。記者李宗祐／攝影
嘉義市家樂福賣場麥當勞貼出公告將於10月31日結束營業。記者李宗祐／攝影
嘉義市家樂福賣場麥當勞貼出公告將於10月31日結束營業。記者李宗祐／攝影
嘉義市家樂福賣場麥當勞貼出公告將於10月31日結束營業。記者李宗祐／攝影
嘉義市家樂福賣場麥當勞曾獲嘉義市政府衛生評鑑金質獎。記者李宗祐／攝影
嘉義市家樂福賣場麥當勞曾獲嘉義市政府衛生評鑑金質獎。記者李宗祐／攝影
嘉義市家樂福麥當勞是許多遊逛賣場後親子選擇用餐的熱點。記者李宗祐／攝影
嘉義市家樂福麥當勞是許多遊逛賣場後親子選擇用餐的熱點。記者李宗祐／攝影

麥當勞 嘉義 家樂福

延伸閱讀

麥當勞遊戲區還在？他驚訝「以為都拆光」 網感傷揭真相：淪為擺設

為何台灣麥當勞陷「閉店潮」？ 網點「三關鍵」：速食龍頭淪落

哪家麥當勞最不可能熄燈？PTT全點名「新竹」：倒了會饑荒

韓流來了！「麥當勞 x NewJeans」10月25日登台 打卡萌酷兔兔包裝 粉絲嗨：直接吃爆

相關新聞

又有麥當勞結束營業！嘉市家樂福這間月底熄燈 在地人錯愕：生意很好

繼嘉義市鬧區嘉年華影城大樓一樓的麥當勞在今年8月底熄燈後，近來位於博愛路家樂福地下1樓的的麥當勞也貼出「我們後會有期」，...

台南安南區海尾寮排水整治有成 「安中河」除名

台南安南區海尾寮排水集水區，每逢暴雨就淹水，安中路如河流、被譏稱「安中河」，市府整治下游完工後，再爭取前瞻及自籌經費共6...

長期流鼻水不癒 竟是藏1公分結石且罕見放線桿菌感染

嘉義有名56歲鄭姓婦人，長期受到右側鼻腔反覆流鼻水困擾，到衛生福利部嘉義醫院耳鼻喉科就診，醫師進行鼻腔內視鏡檢查後發現，...

雲林北港糕餅麻油節復辦 麻油雞呷免驚

雲林北港鎮形象商圈以麻油、狀元餅聞名，停辦兩年的北港國際糕餅麻油節昨天復辦，各種特色名產糕餅展示試吃，並準備2500份麻...

農糧署雲林請吃有機全餐 買不到的「有機剉冰」人人愛

雲林縣為中部最大蔬菜產區，有機蔬菜戶數已超過200戶友善生產面積達750公頃，為推廣有機友善農產品，農業部農糧署中區分署...

台南海廢淨灘竟是這景象 志工傻眼了！

台南社大海廢社成立及淨灘邁入第19年，今天前往南區四鯤鯓淨灘，竟在沙灘上發現32個內有蚵殼、樹枝的黑色大垃圾袋，研判是之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。