聽新聞
test
0:00 / 0:00
又有麥當勞結束營業！嘉市家樂福這間月底熄燈 在地人錯愕：生意很好
繼嘉義市鬧區嘉年華影城大樓一樓的麥當勞在今年8月底熄燈後，近來位於博愛路家樂福地下1樓的的麥當勞也貼出「我們後會有期」，將於10月31日結束營業，引發外界關注。網友說，「我中午才剛去吃耶，知道這消息真的很錯愕，哭哭」，也有人傳聞「麥當勞在嘉義市還會規畫開新店，有可能是第一家純外帶店」。
嘉義市家樂福1997年開幕時麥當勞即在賣場地下一樓營業至今，是許多遊逛賣場後親子選擇用餐的熱點，尤甚例假日生意熱絡；近來麥當勞家樂福餐廳貼出公告，「各位親愛的好鄰居，我們將於2023年10月31日19：00起結束營業，謝謝大家過去的喜愛與陪伴。我們後會有期 麥當勞家樂福餐廳 敬啟」公告還貼出商圈附近中興路及垂楊路的麥當勞位置。
得知消息後的嘉義網友紛紛表達不捨「這家生意很好，為何要關」、「麥當勞一直倒，逢甲夜市和墾丁麥當勞都收了，換嘉義的麥當勞」、「今年先是站前影城又接著家樂福的兩個回憶啊」、「好可惜喔，可以不要收嗎？」，也有網友推測，「據傳麥當勞在嘉義市，還會規劃開新店，據了解有可能是第一家純外帶店（非內用、有規劃對外開放使用的廁所）。」、「據傳家樂福官方有要重新規劃嘉義店地下一樓美食街，有可能麥當勞的位置會換王品集團旗下的「石二鍋」。」但目前都未獲證實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言