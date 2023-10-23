又有麥當勞結束營業！嘉市家樂福這間月底熄燈 在地人錯愕：生意很好

繼嘉義市鬧區嘉年華影城大樓一樓的麥當勞在今年8月底熄燈後，近來位於博愛路家樂福地下1樓的的麥當勞也貼出「我們後會有期」，將於10月31日結束營業，引發外界關注。網友說，「我中午才剛去吃耶，知道這消息真的很錯愕，哭哭」，也有人傳聞「麥當勞在嘉義市還會規畫開新店，有可能是第一家純外帶店」。

嘉義市家樂福1997年開幕時麥當勞即在賣場地下一樓營業至今，是許多遊逛賣場後親子選擇用餐的熱點，尤甚例假日生意熱絡；近來麥當勞家樂福餐廳貼出公告，「各位親愛的好鄰居，我們將於2023年10月31日19：00起結束營業，謝謝大家過去的喜愛與陪伴。我們後會有期 麥當勞家樂福餐廳 敬啟」公告還貼出商圈附近中興路及垂楊路的麥當勞位置。