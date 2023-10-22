農糧署雲林請吃有機全餐 買不到的「有機剉冰」人人愛
雲林縣為中部最大蔬菜產區，有機蔬菜戶數已超過200戶友善生產面積達750公頃，為推廣有機友善農產品，農業部農糧署中區分署輔導雲林縣瓊埔合作農場今天辦理「冰友作伙來野餐 有機大廚在你家」，邀請大家在斗六膨鼠森林公園戶外野餐、體驗食農，品嘗難得吃到的有機剉冰，整個園區全有機，讓大家度過一個健康、好吃又好玩的假日。
中區分署表示，目前雲林通過有機友善的生產面積約為750公頃，包含水稻、蔬菜、水果及茶等多樣作物，其中蔬菜戶數已超過200戶，與桃園市並列全國之首。
農糧署長胡忠一表示，農業部很重視有機產業對於達成聯合國永續發展目標（SDGs）的效益，2022年提出「減量」、「增匯」、「循環」與「綠能」4大淨零主軸，其中擴大有機友善耕種面積，減少農藥及化肥使用，有助於減少溫室氣體排放，更是重中之重；在政府積極輔導下，目前已有許多有機農戶發展出在地資源循環模式，充分利用場域內的農業剩餘資材，有效提升資源利用率，增加碳匯，還可提供更安全、多元的有機友善農產品。
胡忠一表示，目前全台有機友善種植面積已達21183公頃 占優質耕地四分之一，占全國耕地面積79萬公頃中的2.7% ，至於產銷率面積也已達93033公頃占11.7%，所以這兩項相加可達到將近14.5%目標，所以歡迎全國民眾一起來響應淨零台灣。
立委劉建國說，因應氣候變遷，大家要更用心守護土地，讓有機、友善、有認證、標章的產品越來越進步，雲林絕對有足夠條件成為有機發展的基地，所以未來不管打造有機推廣中心，還是有機專區，希望署長都要大力支持，共同推展有機雲林。
今天農糧署和雲林瓊埔合作農場辦理「冰友作伙來野餐，有機大廚在你家」，吸引不少民眾在美麗的草原戶外野餐享用有機餐，各種履歷食材、履歷地瓜圓，更有民眾很少吃到的有機剉冰，秋高氣爽全家踏青野餐，享受健康、安全的有機友善農產，民眾說是人生一大享受，小朋友更學得更多吃健康的藝術。
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