台南之友米可白獲金鐘獎 黃偉哲：與有榮焉

藝人米可白獲第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，由於米可白多次到台南做城市代言及防疫宣導，台南市長黃偉哲特地表達祝賀之意，也感到與有榮焉。

黃偉哲今天透過新聞稿表示，米可白可說是台南之友，不僅多次到台南做城市代言以及防疫宣導，去年兩人還曾同框為「台南i運動」網路平台拍攝宣傳影片，這次米可白實至名歸喜獲金鐘，聞訊後特別祝賀她，也感到與有榮焉。

台南市政府提供資料指出，米可白在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時，錄製影片現身台南「停課不停學」線上直播教學，鼓勵學生在家規律學習，之後還與黃偉哲合拍影片行銷台南旅遊，示範如何在台南好好使用振興三倍券，今年初更再次到台南為月津港燈節及龍崎光節空山祭宣傳。

市府指出，米可白並曾在臉書（Facebook）粉絲頁發文表示，一直很喜歡台南，因為有舒適的環境、溫暖的陽光、好吃的美食，而龍崎空山祭這樣的山林活動，讓長年在台北工作的她，可以吸收芬多精，靜靜欣賞山中蟲鳴鳥叫，推薦大家多到台南走走，讓身心靈放鬆充電。