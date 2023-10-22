嘉市尋鷗吟詩獎成果發表 游錫堃吟唱分享台灣詩文

嘉義市尋鷗吟詩獎百年紀念詩會邁入5周年，今天上午民眾攜帶茶具及茶品進行無我茶會，百名茶人、詩人匯集中正公園重溫1934年（昭和9年）全島詩人聯吟大會，開啟「諸羅茶詩文化」新風貌。嘉義市長黃敏惠到場為56組參賽選手加油打氣。立法院長游錫堃受活泉人文館邀請，致詞並吟唱自創詩作「淬鍊」，分享台灣詩文與社會相互扣連的源流。

立法院長游錫堃表示，嘉義歷史悠遠，自諸羅建城以來詩風鼎盛，鷗社更是承繼詩文、茶道等發展，吟詩創作體現當代社會脈動及真摯情感，令人感動。來到嘉義市，不僅感受人文薈萃、興盛的藝文氣息，也因想起過去市長黃敏惠的父親、省議員黃永欽親和相待，對這座城市更多了一份溫暖之感，今日能與市民鄉親共同以詩文連繫情感，相互切磋。

市長黃敏惠呼應詩文吟唱創作主題，以2021年嘉義市舉辦台灣設計展時創作詩句《家意‧以城為家》，描繪嘉義市「頭前有美術館照路，後壁有阿里山看顧。有時熱鬧滾滾，有時惦靜平順」的情景，敘述嘉義市產業與藝術相輔相成、互相輝映的盛況。

黃敏惠表示，嘉義地區歷來詩風盛延不絕，阿里山林業的昌榮，造就了入口門戶嘉義市自古以來如詩社、茶道與木藝、繪畫等興盛的藝術活動，這份對藝文的雅好，即使時光推移仍舊純真不變，更讓所有來嘉的人都感受到這座家的溫暖。透過詩文比賽讓文化、人文更與眾不同，將每個人的故事與心情記錄下來。期待透過新生代吟詠，緬懷過去創立詩社的藝術作者、文人對土地情感，顯揚台語詩歌之美，綿延諸羅茶詩文化。