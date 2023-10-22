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嘉市尋鷗吟詩獎成果發表 游錫堃吟唱分享台灣詩文

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市尋鷗吟詩獎，立法院長游錫堃（左二）嘉義市長黃敏惠（左三）、立委王美惠（右一）封茶儀式合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市尋鷗吟詩獎，立法院長游錫堃（左二）嘉義市長黃敏惠（左三）、立委王美惠（右一）封茶儀式合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義市尋鷗吟詩獎百年紀念詩會邁入5周年，今天上午民眾攜帶茶具及茶品進行無我茶會，百名茶人、詩人匯集中正公園重溫1934年（昭和9年）全島詩人聯吟大會，開啟「諸羅茶詩文化」新風貌。嘉義市長黃敏惠到場為56組參賽選手加油打氣。立法院長游錫堃受活泉人文館邀請，致詞並吟唱自創詩作「淬鍊」，分享台灣詩文與社會相互扣連的源流。

立法院長游錫堃表示，嘉義歷史悠遠，自諸羅建城以來詩風鼎盛，鷗社更是承繼詩文、茶道等發展，吟詩創作體現當代社會脈動及真摯情感，令人感動。來到嘉義市，不僅感受人文薈萃、興盛的藝文氣息，也因想起過去市長黃敏惠的父親、省議員黃永欽親和相待，對這座城市更多了一份溫暖之感，今日能與市民鄉親共同以詩文連繫情感，相互切磋。

市長黃敏惠呼應詩文吟唱創作主題，以2021年嘉義市舉辦台灣設計展時創作詩句《家意‧以城為家》，描繪嘉義市「頭前有美術館照路，後壁有阿里山看顧。有時熱鬧滾滾，有時惦靜平順」的情景，敘述嘉義市產業與藝術相輔相成、互相輝映的盛況。

黃敏惠表示，嘉義地區歷來詩風盛延不絕，阿里山林業的昌榮，造就了入口門戶嘉義市自古以來如詩社、茶道與木藝、繪畫等興盛的藝術活動，這份對藝文的雅好，即使時光推移仍舊純真不變，更讓所有來嘉的人都感受到這座家的溫暖。透過詩文比賽讓文化、人文更與眾不同，將每個人的故事與心情記錄下來。期待透過新生代吟詠，緬懷過去創立詩社的藝術作者、文人對土地情感，顯揚台語詩歌之美，綿延諸羅茶詩文化。

黃敏惠與游錫堃共同致贈詩社及大專教師感謝狀及網路票選人氣獎及各組前3名。本次共56組參賽團隊共獲6233票總訪問量也突破17萬。

嘉義市尋鷗吟詩獎，立法院長游錫堃（左六）嘉義市長黃敏惠（左七）、立委王美惠（左八）於封茶儀式合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市尋鷗吟詩獎，立法院長游錫堃（左六）嘉義市長黃敏惠（左七）、立委王美惠（左八）於封茶儀式合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市尋鷗吟詩獎，立法院長游錫堃（後排左九）、嘉義市長黃敏惠（後排右七）與參賽者合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市尋鷗吟詩獎，立法院長游錫堃（後排左九）、嘉義市長黃敏惠（後排右七）與參賽者合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市尋鷗吟詩獎，立法院長游錫堃（後排右六）嘉義市長黃敏惠（後排右五）、立委王美惠（左二）與藝文創作者合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市尋鷗吟詩獎，立法院長游錫堃（後排右六）嘉義市長黃敏惠（後排右五）、立委王美惠（左二）與藝文創作者合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市尋鷗吟詩獎，立法院長游錫堃（後排右五）、嘉義市長黃敏惠（後排右四）與得獎者合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市尋鷗吟詩獎，立法院長游錫堃（後排右五）、嘉義市長黃敏惠（後排右四）與得獎者合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市尋鷗吟詩獎，立法院長游錫堃（後排右三）嘉義市長黃敏惠（後排右二）、立委王美惠（後排左二）與藝文創作者合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市尋鷗吟詩獎，立法院長游錫堃（後排右三）嘉義市長黃敏惠（後排右二）、立委王美惠（後排左二）與藝文創作者合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠 游錫堃

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