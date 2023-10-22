台南海尾寮流域排水系治理有成 「安中河」除名！

台南市安南區海尾寮、十三佃、總頭寮、新寮等聚落因地勢低窪易淹水，每逢持續性大雨安中路就成河流，而被稱「安中河」名，繼下游整治完工後，再爭取前瞻經費6.1億進行中段治理，內政部長林右昌今天視察工程進度，欣喜之前強降雨已沒淹水，已脫離惡名。市長黃偉哲說，另三爺溪整治有成，淹水的臭名也解除。

水利局長邱忠川表示，海尾寮流域排水系統多屬感潮段，大潮時內水排出困難，流域內地勢較低漥的海尾寮、十三佃、總頭寮、新寮就易淹水，市府採多管齊下方式改善，包含拓寬既有渠道、擴建既有排水箱涵、新建排水箱涵、增設滯洪池，以及機械輔助排水。

邱忠川指出，2021年已完成同安路D幹線雨水下水道改善工程，將下游段由25公尺拓寬為40公尺，明渠長度2.3公里、設置海環、海尾寮抽水站，以及容量6萬噸的滯洪池。接著再爭取前瞻經費及自籌共6.1億元，投入中游段治理，以及新建安中抽水站，將分別在今年底及明年10月完工，保護454公頃、1.1萬人的生命財產安全。

立委陳亭妃說，之前強降雨，海尾寮流域排水上游終於沒有淹水了，顯見治理工程已見成效。能有此成果是從中央到地方連結成一線所獲致，期待抽水站早日完工發揮更大效益。

林右昌表示，安中路箱涵建置已完成，從強降雨未造成淹水，看到成果，也讓「安中河」除名，抽水站工程雖明年底完工，但市府因應明年防汛期已有應變規畫。他強調，前瞻計畫的投資值得，因部分都是地方提出且最迫切需要的建設，更能解決問題。