世界童軍空中大會 匯集世界童軍帶來國際友誼

嘉義市童軍會今天在育人國小舉辦2023世界童軍空中大會暨網路大會聯團活動，藉由全球性活動，讓參與活動的200多位年輕學子有機會跨越國界，共同探索世界。市長黃敏惠線上出席活動表示，透過童軍的文化交流，讓嘉義的孩子能更瞭解世界各地的不同文化，促進國際理解。

2023世界童軍空中大會暨網路大會聯團活動，匯集來自世界各地的童軍，透過網路為孩子帶來國際友誼、文化交流和精彩的學習機會。此次與來自馬來西亞、韓國、日本、孟加拉、新加坡和彰二團的童軍團進行線上交流。交流前先透過限定的聯團內分站活動，讓童軍團學習無線小學堂、摩斯電碼及生活技能等課程。

幼童軍團及稚齡童軍團先透過隔牆有耳、私密通信及生活技能體驗訊息傳遞的趣味；幼童軍李芷騏說，這次活動中學到了摩斯密碼的解法，原來可以靠著2個訊號告訴別人想傳達的意思。稚齡童軍黃子恬說，活動中玩了有趣的遊戲，簡單的器材可以這麼好玩。幼童軍黃子軒說，這次跟馬來西亞、日本以及韓國等國家交流，雖然有點聽不懂內容，但是有機會也想去當地玩，也歡迎他們來嘉義。

黃敏惠表示，嘉義市童軍會透過世界童軍的空中大會，團結來自國際的童軍愛好者，建立跨文化的友誼；透過童軍文化交流，讓嘉義的孩子能更瞭解世界各地的不同文化。

活動主席林秋燕主委表示，許多童軍孩子都是第一次參與空中暨網路大會，也因為這項的活動，讓孩子們看見童軍活動的多元性，今年度活動配合環境與永續、和平與社區、生活技能及身心健康等4大主題辦理。其中，主持空中大會的服務員，也都是從小就參與童軍活動的夥伴，從幼童軍到童軍，現在可以擔任服務員，這也是童軍運動中培養優秀領導者的重要氛圍。