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嘉市大天宮循古禮拜斗近50年 宮志編纂付梓傳承民俗宗教

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市大天宮一連9天舉行「護國息災祈安植福禮斗萬緣法會」，科儀於今天上午圓滿完成。記者李宗祐／攝影
嘉義市大天宮一連9天舉行「護國息災祈安植福禮斗萬緣法會」，科儀於今天上午圓滿完成。記者李宗祐／攝影

嘉義市大天宮一連9天舉行「護國息災祈安植福禮斗萬緣法會」，科儀今天上午圓滿完成，廟方董事長鄭明山表示，這項傳統至已近50年，每年以古禮進行長達9天「拜斗」科儀，廟方近年投入大天宮宮志《諸羅古皇》編纂已完成付梓，完整記載大天宮歷史及古禮科儀，可作為文史工作者重要參考。

高齡87歲的鄭明山說，法會係指民間宗教的集會，是寺廟舉辦大型祭祀活動的稱謂，通常將祭祀目的冠在法會名稱之上，形式與內容較一般祭拜更為盛大、莊重，主要區分祈福、禳災、超度等類型，舉行的時程有1至9天不等，大天宮每年定期舉辦9天禮斗法會1次。

從1974年起，每年農曆8月底到9月上旬計9天，舉辦「護國息災祈安植福禮斗萬緣法會」，祈禱仙佛弘慈，施予風調雨順、國泰民安、國運昌隆，至今已近50年歷史。

今年祈福法會自10月14日起為期9天，今天圓滿完成，期間每天分上、中、下午科儀，奉誦吉祥經，甚為少見的五方斗點油燈等習俗。南華大學宗教研究所於2008年受嘉市文化局委託民俗普查，視為台灣民間傳統信仰與習俗的典範。

鄭明山表示，廟方去年完成由信眾募款集資打造的新建龍輦「神農聖帝－九龍鑾轎」；疫情期間投入《諸羅古皇》宮志編纂，已於近日完成付梓出版，不但記載廟方歷史也將祝典及祈福法會等古禮科儀完整記錄。

大天宮位於嘉義市和平路84號，創建於清朝康熙46年（1707年），名為先農壇，後改為五穀王廟，至今已有312年歷史，第二次世界大戰廟宇被盟軍炸毀，1948年重建立名為大天宮。是台灣廟宇中唯一合祀伏羲、軒轅、神農3聖帝以及駕前金雞神宮廟。

嘉義市大天宮董事長鄭明山（右二）和董監事等人一同展示已編纂完成付梓的宮志《諸羅古皇》。記者李宗祐／攝影
嘉義市大天宮董事長鄭明山（右二）和董監事等人一同展示已編纂完成付梓的宮志《諸羅古皇》。記者李宗祐／攝影
嘉義市大天宮一連9天舉行「護國息災祈安植福禮斗萬緣法會」。記者李宗祐／攝影
嘉義市大天宮一連9天舉行「護國息災祈安植福禮斗萬緣法會」。記者李宗祐／攝影
嘉義市大天宮董事長鄭明山說明祈福法會緣由。記者李宗祐／攝影
嘉義市大天宮董事長鄭明山說明祈福法會緣由。記者李宗祐／攝影

法會 嘉義 文史工作者 文化局

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