嘉市大天宮循古禮拜斗近50年 宮志編纂付梓傳承民俗宗教

嘉義市大天宮一連9天舉行「護國息災祈安植福禮斗萬緣法會」，科儀今天上午圓滿完成，廟方董事長鄭明山表示，這項傳統至已近50年，每年以古禮進行長達9天「拜斗」科儀，廟方近年投入大天宮宮志《諸羅古皇》編纂已完成付梓，完整記載大天宮歷史及古禮科儀，可作為文史工作者重要參考。

高齡87歲的鄭明山說，法會係指民間宗教的集會，是寺廟舉辦大型祭祀活動的稱謂，通常將祭祀目的冠在法會名稱之上，形式與內容較一般祭拜更為盛大、莊重，主要區分祈福、禳災、超度等類型，舉行的時程有1至9天不等，大天宮每年定期舉辦9天禮斗法會1次。

從1974年起，每年農曆8月底到9月上旬計9天，舉辦「護國息災祈安植福禮斗萬緣法會」，祈禱仙佛弘慈，施予風調雨順、國泰民安、國運昌隆，至今已近50年歷史。

今年祈福法會自10月14日起為期9天，今天圓滿完成，期間每天分上、中、下午科儀，奉誦吉祥經，甚為少見的五方斗點油燈等習俗。南華大學宗教研究所於2008年受嘉市文化局委託民俗普查，視為台灣民間傳統信仰與習俗的典範。

鄭明山表示，廟方去年完成由信眾募款集資打造的新建龍輦「神農聖帝－九龍鑾轎」；疫情期間投入《諸羅古皇》宮志編纂，已於近日完成付梓出版，不但記載廟方歷史也將祝典及祈福法會等古禮科儀完整記錄。