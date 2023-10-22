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南市府傳捷報 城市工程品質金質獎奪4金

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市城市工程品質金質獎奪4金，圖為麻豆區小埤抽水站設備更新應急改善工程。圖 ／台南市政府水利局提供
台南市城市工程品質金質獎奪4金，圖為麻豆區小埤抽水站設備更新應急改善工程。圖 ／台南市政府水利局提供

2023年城市工程品質金質獎最新得獎名單出爐，南市水利局提報4項重大水利工程，榮獲「水利工程類－金質獎」殊榮，成績耀眼。

4項重大水利工程包括「麻豆區小埤抽水站設備更新應急改善工程」、「學甲區宅港里雨水下水道及抽水站新建工程」、「安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程」及「永康區汙水下水道系統(PA分區)分支管網及用戶接管工程(第一標)」。

水利局表示，爭取前瞻計畫3500萬元辦理的「麻豆區小埤抽水站設備更新應急改善工程」，新建4cms小埤抽水站、850噸蓄水量的調節前池，大幅提升抽排能量，有效降低埤頭里淹水風險。該工程特別採用在地特產紅文旦及玉米田為彩繪主題，融入當地及農村特色。

投入4800萬元辦理「學甲區宅港里雨水下水道及抽水站新建工程」，新建2.6cms宅港抽水站及191公尺長引水箱涵，抽水站外觀也採用具有地方民俗特色的「陣頭十二婆姐」的元素。

「安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程」，市府核定3.55億元，更以「抽水機組」為外觀設計概念，建置南市第一座兼具智慧功能及建築美學抽水站。

「永康區汙水下水道系統(PA分區)分支管網及用戶接管工程(第一標)」工程，接入鹽水溪以南、新行街以東、中正北路以北、正北一路以西等區域範圍內家庭汙水，完成三民里、塩興里及蔦松里內用戶接管2296戶，提升全市接管率約0.32%，且收集汙水經安平水資源回收中心處理為再生水後，可供給南部科學園區使用，達資源循環再利用目的。

台南市城市工程品質金質獎奪4金，圖為安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程。圖 ／台南市政府水利局提供
台南市城市工程品質金質獎奪4金，圖為安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程。圖 ／台南市政府水利局提供
台南市城市工程品質金質獎奪4金，圖為永康區汙水下水道系統(PA分區)分支管網及用戶接管工程(第一標)」工程。圖 ／台南市政府水利局提供
台南市城市工程品質金質獎奪4金，圖為永康區汙水下水道系統(PA分區)分支管網及用戶接管工程(第一標)」工程。圖 ／台南市政府水利局提供
台南市城市工程品質金質獎奪4金，圖為學甲區宅港里雨水下水道及抽水站新建工程。圖 ／台南市政府水利局提供
台南市城市工程品質金質獎奪4金，圖為學甲區宅港里雨水下水道及抽水站新建工程。圖 ／台南市政府水利局提供

水利局 雨水 水資源 資源回收

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