南市府傳捷報 城市工程品質金質獎奪4金

2023年城市工程品質金質獎最新得獎名單出爐，南市水利局提報4項重大水利工程，榮獲「水利工程類－金質獎」殊榮，成績耀眼。

4項重大水利工程包括「麻豆區小埤抽水站設備更新應急改善工程」、「學甲區宅港里雨水下水道及抽水站新建工程」、「安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程」及「永康區汙水下水道系統(PA分區)分支管網及用戶接管工程(第一標)」。

水利局表示，爭取前瞻計畫3500萬元辦理的「麻豆區小埤抽水站設備更新應急改善工程」，新建4cms小埤抽水站、850噸蓄水量的調節前池，大幅提升抽排能量，有效降低埤頭里淹水風險。該工程特別採用在地特產紅文旦及玉米田為彩繪主題，融入當地及農村特色。

投入4800萬元辦理「學甲區宅港里雨水下水道及抽水站新建工程」，新建2.6cms宅港抽水站及191公尺長引水箱涵，抽水站外觀也採用具有地方民俗特色的「陣頭十二婆姐」的元素。

「安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程」，市府核定3.55億元，更以「抽水機組」為外觀設計概念，建置南市第一座兼具智慧功能及建築美學抽水站。