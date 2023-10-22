離下水道工程僅20公尺 台南民眾憂「最美地標樹」恐遭移除 市府回應了

台南新化區南圳綠堤堤岸公園步道兩側，各有一株粉紅九重葛種植超過19年，形成天然遮蔽涼亭，是當地民眾運動散步時，最愛的休憩空間，被譽為「最美地標樹」。近日市府水利局在沿線進雨水下水道C幹線分洪工程，離最近的九重葛涼亭僅僅20公尺遠，地方表示強烈反對，希望能夠留住九重葛。

這兩株粉紅九重葛位在新化區武安里的南圳綠堤兩側步道，每每到了開花季便會盛開粉紅花朵相當豔麗，吸引大批遊客時常到此拍照打卡，更將這兩棵樹譽為「最美地標樹」。

近來市府水利局正進行雨水下水道C幹線分洪工程沿線開挖，離最近的九重葛涼亭僅僅20公尺遠，引起地方民眾關心「最美地標樹」是否會消失？

照顧九重葛已超過15年的民眾表示，他每天早上都會對這些樹澆水，對此地已有深厚的感情。聽聞因為工程將移除九重葛樹，頓感不捨。強烈反對移除或者移植，「九重葛要長這麼大棵」非常不容易，希望能夠不傷害兩棵樹，繞過它們進行工程。

市府在8月時就邀請生態專家前往現地會勘評估，得出九重葛粗壯的主幹及樹根緊緊與過於窄小的樹穴擠在一起，不利施工開挖移植作業，如果真移植，就要先切除大部分植株樹體器官，不過如此存活率極低，整體樹型已嚴重損傷難以回復。建議移除，補植新粉紅九重葛植栽。

市議員余柷青表示，雖專家表示移植存活率低，但連嘗試都沒有的話怎知道九重葛一定不會存活，每個地方的土質、環境各有不同，應該要審慎評估。余更認為有必要再次請水利局等單位會勘，有什麼方式培育九重葛？可以一起討論。

市議員李偉智表示，會再邀請市府、工程公司、地方民眾等一起會勘，集結各方意見，以未阻礙水利工程前提下，保留九重葛。