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藝人米可白拿金鐘戲劇女配角 黃偉哲「與有榮焉」祝賀

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
藝人米可白（左一）為台南之友，多次為台南做城市代言及防疫宣導，她拿下金鐘獎戲劇節目女配角獎，市長黃偉哲（右一）表示與有榮焉。圖／台南市政府提供
藝人米可白（左一）為台南之友，多次為台南做城市代言及防疫宣導，她拿下金鐘獎戲劇節目女配角獎，市長黃偉哲（右一）表示與有榮焉。圖／台南市政府提供

藝人米可白為台南之友，不僅多次為台南做城市代言及防疫宣導，去年還和市長黃偉哲同框，為「台南i運動」網路平台拍攝宣傳影片推廣運動。米可白拿下第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，黃偉哲表示與有榮焉。

台南市政府表示，米可白在之前新冠肺炎疫情嚴峻時，錄製影片現身台南「停課不停學」線上直播教學，鼓勵學生在家規律學習，之後還和黃偉哲一起拍攝影片行銷台南旅遊，示範如何在台南將振興3倍券放大絕。對台南景點如數家珍的米可白，今年初更再次來台南為月津港燈節及龍崎燈節空山祭宣傳。

米可白在臉書粉絲頁說，她一直很喜歡台南，因為有舒適的環境、溫暖的陽光、好吃的美食。而像是龍崎空山祭這樣的山林活動，讓長年在台北工作的她，可以吸收芬多精，靜靜的欣賞山中蟲鳴鳥叫，推薦大家多來台南走走，讓身心靈放鬆充電。

藝人米可白為台南之友，多次為台南做城市代言及防疫宣導，她拿下金鐘獎戲劇節目女配角獎，市長黃偉哲表示與有榮焉。圖／台南市政府提供
藝人米可白為台南之友，多次為台南做城市代言及防疫宣導，她拿下金鐘獎戲劇節目女配角獎，市長黃偉哲表示與有榮焉。圖／台南市政府提供
藝人米可白為台南之友，多次為台南做城市代言及防疫宣導，她拿下金鐘獎戲劇節目女配角獎，市長黃偉哲表示與有榮焉。圖／台南市政府提供
藝人米可白為台南之友，多次為台南做城市代言及防疫宣導，她拿下金鐘獎戲劇節目女配角獎，市長黃偉哲表示與有榮焉。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲 影片

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