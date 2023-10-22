藝人米可白拿金鐘戲劇女配角 黃偉哲「與有榮焉」祝賀

藝人米可白為台南之友，不僅多次為台南做城市代言及防疫宣導，去年還和市長黃偉哲同框，為「台南i運動」網路平台拍攝宣傳影片推廣運動。米可白拿下第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，黃偉哲表示與有榮焉。

台南市政府表示，米可白在之前新冠肺炎疫情嚴峻時，錄製影片現身台南「停課不停學」線上直播教學，鼓勵學生在家規律學習，之後還和黃偉哲一起拍攝影片行銷台南旅遊，示範如何在台南將振興3倍券放大絕。對台南景點如數家珍的米可白，今年初更再次來台南為月津港燈節及龍崎燈節空山祭宣傳。