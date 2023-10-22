聽新聞
test
0:00 / 0:00

永康閱之森公園沙坑多枯枝 市圖擬設遮蔭網

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市新總圖旁的「閱之森公園」，沙坑很受小朋友喜愛。圖／總圖提供
台南市新總圖旁的「閱之森公園」，沙坑很受小朋友喜愛。圖／總圖提供

台南市陸續成立特色遊戲場，工務局闢建19座特色公園，有3座設共融式沙坑很受親子歡迎，但家長反映總圖永康總館旁「永康閱之森公園」特色遊戲場，常佈滿落葉及樹枝，小朋友赤腳進入玩耍，擔心發生意外，要求市府應訂定公園沙坑管理維護清潔標準作業流程，讓小朋友玩得安心。工務局表示，有定期維護沙坑撿拾垃圾及整平等，定期翻沙日曬消毒。

議員陳秋萍接獲家長陳情，指受先前颱風侵襲，閱之森公園沙坑佈滿落葉樹枝，擔心孩子遊玩安全，會勘發現沙坑清理不易，市府應針對公園沙坑管理訂定維護清潔標準作業流程機制，包含定期清理時間與方式，全面清查檢測台南所有公園沙坑清潔安全，才能讓家長與小孩子玩得安心。

「小朋友最愛的沙坑不能玩，扼殺設特色公園意義！」陳秋萍說，閱之森公園特色遊戲場是親子同遊放電好選擇，卻因維護不良，導致沙坑狀態慘烈，不僅佈滿落葉樹枝，往沙堆內探入還很有可能被樹枝割傷，造成遊玩隱憂，影響玩樂興致，還關乎幼童最重要清潔安全。

市立圖書館總館長楊馥菱說，為避免樹葉及枯枝殘留沙坑底部，市圖積極針對溜滑梯區及戲沙區等沙坑翻沙過篩，惟因近期逢落葉期，大量落葉難徹底清除，市圖研議未來編預算設遮蔭設施，減少落葉樹枝掉入沙坑

工務局指出，目前全市19座特色公園，其中永康公7座、南區灣裡、歸仁公6座設計沙坑，另有區公所管理小型公園，沙坑目前均由維護管理單位負責，定期維護如沙坑撿拾垃圾及清理落葉與整平，目前秋冬季落葉及風沙大，影響沙坑落葉及表面不平整，自然現象，但請管理單位加強維護確保安全。

樹枝 親子 台南

延伸閱讀

南市新總圖閱之森公園「沙坑」藏危機 將設遮陽網解決

楊梅公所大樓挺過上浮又漏水 桃市府找到原因了

局長痛心！新北市府5年682人辭職 工務局人數最多原因曝光

桃園「這區」公園預定數十年仍荒蕪 市府曝原因

相關新聞

學生遭虎頭蜂大軍螫傷10多處 農業部粉專：遇蜂切記「3要點」

阿里山鄉往水漾森林今下午4點多傳出學生遭虎頭蜂螫傷，逢甲大學登山社24人遇上虎頭蜂大軍，共有3男、5女被螫傷，其中2人情...

鹽水獨木舟體驗 重溫月港風華

台南市招攬觀光客再出招！推動水岸城市，鹽水古時曾是重要港口，有「月津」、「月港」稱號，因河沙淤積、海岸線西移逐漸沒落，只...

龜重溪渡槽橋完工 明年二期灌溉上陣

台南市下半年水情穩定，曾文、烏山頭水庫可確保供水到明年5月，嘉南秋冬雜作下月13日供灌，農水署今年起啟動為期3年「提升農...

永康閱之森公園沙坑多枯枝 市圖擬設遮蔭網

台南市陸續成立特色遊戲場，工務局闢建19座特色公園，有3座設共融式沙坑很受親子歡迎，但家長反映總圖永康總館旁「永康閱之森...

「嘉義月」 台北紀州庵登場

「嘉義月」展覽即日起至31日，在台北紀州庵文學森林登場，市長黃敏惠、副縣長劉培東昨參加開幕，包括「向望嘉義」展覽、「嘉嘉...

台南百歲人瑞確診登革熱 白河崁頂福安宮捐30萬防疫

台南市白河區崁頂福安宮捐贈南市衛生局30萬元協助登革熱防疫，衛生局長蘇世斌表示考量國軍於化學防治時穿拋棄式防護服比較悶熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。