永康閱之森公園沙坑多枯枝 市圖擬設遮蔭網

台南市陸續成立特色遊戲場，工務局闢建19座特色公園，有3座設共融式沙坑很受親子歡迎，但家長反映總圖永康總館旁「永康閱之森公園」特色遊戲場，常佈滿落葉及樹枝，小朋友赤腳進入玩耍，擔心發生意外，要求市府應訂定公園沙坑管理維護清潔標準作業流程，讓小朋友玩得安心。工務局表示，有定期維護沙坑撿拾垃圾及整平等，定期翻沙日曬消毒。

議員陳秋萍接獲家長陳情，指受先前颱風侵襲，閱之森公園沙坑佈滿落葉樹枝，擔心孩子遊玩安全，會勘發現沙坑清理不易，市府應針對公園沙坑管理訂定維護清潔標準作業流程機制，包含定期清理時間與方式，全面清查檢測台南所有公園沙坑清潔安全，才能讓家長與小孩子玩得安心。

「小朋友最愛的沙坑不能玩，扼殺設特色公園意義！」陳秋萍說，閱之森公園特色遊戲場是親子同遊放電好選擇，卻因維護不良，導致沙坑狀態慘烈，不僅佈滿落葉樹枝，往沙堆內探入還很有可能被樹枝割傷，造成遊玩隱憂，影響玩樂興致，還關乎幼童最重要清潔安全。

市立圖書館總館長楊馥菱說，為避免樹葉及枯枝殘留沙坑底部，市圖積極針對溜滑梯區及戲沙區等沙坑翻沙過篩，惟因近期逢落葉期，大量落葉難徹底清除，市圖研議未來編預算設遮蔭設施，減少落葉樹枝掉入沙坑

工務局指出，目前全市19座特色公園，其中永康公7座、南區灣裡、歸仁公6座設計沙坑，另有區公所管理小型公園，沙坑目前均由維護管理單位負責，定期維護如沙坑撿拾垃圾及清理落葉與整平，目前秋冬季落葉及風沙大，影響沙坑落葉及表面不平整，自然現象，但請管理單位加強維護確保安全。