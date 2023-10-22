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龜重溪渡槽橋完工 明年二期灌溉上陣

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導

台南市下半年水情穩定，曾文、烏山頭水庫可確保供水到明年5月，嘉南秋冬雜作下月13日供灌，農水署今年起啟動為期3年「提升農業水資源永續韌性建設計畫」，為提升輸水效率，改善嘉南大圳南北幹線灌、排水路，降低疏漏水損失，位於北幹線柳營龜重溪渡槽橋提前完工，明年二期作就能派上用場。

龜重溪渡槽橋建於1925年，全長206.3公尺，採鋼構華倫式桁架包覆設計，輸水箱涵寬3. 66公尺、高3.51公尺，是嘉南大圳北幹線重要輸水路線，原嘉南農田水利會每3年會維護保養橋體，但2015年發現渡槽通水斷面不足，加上年代久遠、地震等因素，槽體結構及鋼架須補強。

因龜重溪渡槽橋有文資身分，仍可使用，農田水利署投入2.18億元新建龜重溪渡槽橋，新、舊橋墩座落平行，避免行程龜重溪通洪阻礙，新渡槽橋外觀及高度配合舊渡槽，保持從市道165號上見到舊渡槽整體景觀。

農田水利署烏山頭管理分處主任毛坤淵表示，工程原訂12月完成，目前提前完工，新渡槽橋配合打造嘉南大圳水圳綠道，供自行車及民眾通行，串連嘉義直通雲林，目前台南境內嘉南大圳南北幹線連通。舊龜重溪渡槽橋仍有通水功能，只是通水斷面不足，今年秋冬雜糧及明年一期作仍以舊渡槽橋輸水為主，預計明年二期作灌溉水量較大，再啟用新龜重溪渡槽橋輸水。

台南 水利署

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