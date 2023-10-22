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鹽水獨木舟體驗 重溫月港風華

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
台南鹽水親水公園近年進行整治工程，底泥清淤後，水質改善不少，當地商圈推獨木舟活動，今天試航，開放民眾體驗。照／台南市議員李宗翰提供
台南鹽水親水公園近年進行整治工程，底泥清淤後，水質改善不少，當地商圈推獨木舟活動，今天試航，開放民眾體驗。照／台南市議員李宗翰提供

台南市招攬觀光客再出招！推動水岸城市，鹽水古時曾是重要港口，有「月津」、「月港」稱號，因河沙淤積、海岸線西移逐漸沒落，只能從老街及古蹟窺見往日榮景；但近期傳統鹽水蜂炮及近年月津港燈節，帶來觀光人潮，加上月津港親水公園整建，水岸廊道及水質都改善，當地商圈推水上活動，市府昨天在河道試航獨木舟，讓民眾參與，未來擬形成固定活動。

台南市府「新營鹽水雙星拱月計畫」爭取中央投入4.4億元，其中在鹽水區部分包括月津港燈會設施機能提升、鹽水車站再造、鹽水公18-3水岸步道建置等工程，鹽水月津港親水公園周邊環境改善後，河道底泥清理，水質潔淨許多，台南月津港文化觀光發展協會向經濟部中小企業處爭取經費，希望透過水上運動推廣，重現月津港水上行舟風華。

月津港文化觀光發展協會顏士翔說，鹽水蜂炮、月津港燈節形塑當地觀光特色，若能夠以水上運動推廣，達到親水的目的，也延續秋、冬季節旅遊效益，發展更多觀光可能性，今天將準備6組獨木舟開放現場報名，從環境維護、行前教育及各項保險都準備妥當，讓遊客有不同體驗。

市議員李宗翰說，今年月津港燈節30天就帶來百萬人潮，要如何延續觀光效益，將遊客持續吸引到鹽水小鎮是重要課題，月津港曾是台灣第四大港口，但隨著生活型態改變，船隻往來景象只能留在文史記憶，這次在地商圈結合各單位一起合作推動試航，希望讓鹽水觀光更進一步。

觀光旅遊局風景區管理科科長林士群指出，鹽水月津港親水公園周邊水域經過整治後，水質變乾淨許多，獨木舟體驗區域兩點間又有永成戲院跟鹽水觀光美食城，未來規畫遊程可串連，若推廣順利，也可考慮納入南市水域遊憩體驗活動範圍。

月津港 獨木舟 水質

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