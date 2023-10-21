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台南百歲人瑞確診登革熱 白河崁頂福安宮捐30萬防疫
台南市白河區崁頂福安宮捐贈南市衛生局30萬元協助登革熱防疫，衛生局長蘇世斌表示考量國軍於化學防治時穿拋棄式防護服比較悶熱，目前規畫將這筆善款運用於添購國軍的化學防治工作服，工作服採用通風布料，為辛苦投入登革熱防疫的國軍夥伴們增添多一層防護，在背負沈重的噴槍時能減少悶熱感。
雖然目前南市登革熱確診病例數持續穩定下降中，但受到今年聖嬰現象影響，最近氣象專家示警，恐會有明顯暖冬情況發生，加上目前在社區巡檢時，依然會發現許多水桶、花盆、免洗杯碗、保麗龍盒等各式積水容器，顯示許多散發孳生源仍存在社區，仍需加強落實孳清。
南市截止今日下午3時確診211例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1萬6384例，今日211例分布狀況為東區47例，南區39例，北區37例，永康區24例，中西區20例，安南區11例，安平區及仁德區各9例，關廟區5例，善化區3例，新化區及佳里區各2例，歸仁區、玉井區及龍崎區各1例，年齡介於4歲至100歲。
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