台南百歲人瑞確診登革熱 白河崁頂福安宮捐30萬防疫

台南市白河區崁頂福安宮捐贈南市衛生局30萬元協助登革熱防疫，衛生局長蘇世斌表示考量國軍於化學防治時穿拋棄式防護服比較悶熱，目前規畫將這筆善款運用於添購國軍的化學防治工作服，工作服採用通風布料，為辛苦投入登革熱防疫的國軍夥伴們增添多一層防護，在背負沈重的噴槍時能減少悶熱感。

雖然目前南市登革熱確診病例數持續穩定下降中，但受到今年聖嬰現象影響，最近氣象專家示警，恐會有明顯暖冬情況發生，加上目前在社區巡檢時，依然會發現許多水桶、花盆、免洗杯碗、保麗龍盒等各式積水容器，顯示許多散發孳生源仍存在社區，仍需加強落實孳清。