天氣轉涼登革熱傳染未減 雲林今再增5例共達555例

雲林縣登革熱並未因天氣逐漸轉冷而趨緩，今天新增5例確定病例，包括古坑鄉湳仔村1例、高林村1例、東和村1例及新庄村1例，斗六市三光里1例。目前經疾管署確認確診已累計555例，其中古坑鄉420例，雲林縣府衛生局提醒民眾防範病媒蚊不可輕鬆懈，也要慎防蚊子叮咬。

雲林縣衛生局已對個案居住地及工作地戶內外化學防治作業及病媒蚊調查，同時提醒，登革熱是「環境病」，唯一傳播途徑為埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬，雲林縣主要是白線斑蚊，喜歡棲息室外，病媒蚊一天叮咬的高峰時間，在日出後的1、2小時及日落前的2、3小時，提醒這段時間盡量不要在戶外活動，或要做好防蚊措施。

衛生局指出，民眾被帶有病毒的蚊子叮咬後可能發病，而在發病的前一天、後五天（病毒血症期，可傳染期），身上充滿了病毒，此時如又被蚊子叮咬，可能會把病毒再傳播出去，當被帶有登革病毒的斑蚊叮咬後約3至8天，最慢14天會出現突發性的高燒、畏寒、全身痠痛、骨頭痠痛、後眼窩痛、紅疹等症狀，但也有很多表現「非典型」的患者，呼籲民眾只要出現疑似症狀或曾到登革熱流行區旅遊活動，請盡速就醫。