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雲林滷肉飯大賽高手搶神級 屬豬名字有「ㄓㄨ」這天送肉條

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民間高手組滷肉飯決賽邀請專業的主廚、美食家及美食部落客等擔任評審，並細心品味每碗滷肉飯。記者蔡維斌／翻攝
民間高手組滷肉飯決賽邀請專業的主廚、美食家及美食部落客等擔任評審，並細心品味每碗滷肉飯。記者蔡維斌／翻攝

2023雲林滷肉飯節的專業店家組今天起展開「神級滷肉飯」封神戰，另外「民間高手組決賽」今天也在虎尾大成商工烹飪教室登場，30名滷肉飯高手齊聚一堂拼手藝，每個人使出撇步滷出香濃可口的滷肉汁，淋在熱騰騰「雲林好米」上，滷肉飯香氣十足，滷肉香Q滑嫩入口即化，連評審都讚不絕口。

縣長張麗善表示，透過幾年的雲林滷肉飯節行銷雲林米、肉、醬油，名聲響亮，想要煮出美味的滷肉飯，一定要用雲林優質的豬肉及飄香一世紀的西螺醬油，尤其搭配香Q飽滿的濁水溪米，好手藝加上好食材，讓每位滷肉飯民間高手如虎添翼，製作出的滷肉飯，讓人一口接一口，魅力無法擋。

今天民間高手組在大成商工國家中餐丙級檢定場地決賽，30名高手齊聚各顯神通，使出獨門手藝，從切肉到炒煮，任何細節都不能有錯，醬料的黃金比率，攸關成敗，更不敢大意疏忽，細火慢滷，沒多久香氣彌漫，令人垂涎欲滴，由專業的主廚、美食家及美食部落客等專家組成的評審團，逐一品賞，除了香味口感，從飯粒分明與滷汁成色，都列為重要評分，評審過程全程錄影紀錄，以求公平。

除了民間高手組，專業店家組的神級滷肉飯封神戰今天也同步展開，評審團將到每個參賽的店家現場訪評，評分項目包含滷肉口感肥瘦比、滷肉色澤香氣、滷汁鹹淡合宜性、米飯口感與食材品質、菜餚特色、環境衛生舒適性等，是一項很具競爭的專業滷肉飯大賽。

農業處長魏勝德指出，得獎入圍名單將於11月3日公布於2023雲林縣滷肉飯節粉絲專頁，同時將於11月11日在古坑鄉綠色隧道大草皮舉辦雲林滷肉飯節嘉年華會，當天將公布本屆滷肉飯評比成績，獎落誰家拭目以待。當天也將號召全國「豬隊友」一起響應雲林滷肉飯，只要名字有拼音ㄓㄨ的字或生肖為豬的民眾，即可獲贈豬肉條，歡迎全國民眾一起來大口大口扒最好吃的雲林滷肉飯。

2023雲林滷肉飯節「民間高手組」決賽今天在大成商工國家烹飪檢定場登場，30名滷肉飯高手齊聚一堂拼手藝，滷出香濃可口的滷肉飯。記者蔡維斌／翻攝
2023雲林滷肉飯節「民間高手組」決賽今天在大成商工國家烹飪檢定場登場，30名滷肉飯高手齊聚一堂拼手藝，滷出香濃可口的滷肉飯。記者蔡維斌／翻攝
民間高手組滷肉飯決賽邀請專業的主廚、美食家及美食部落客等擔任評審，並細心品味每碗滷肉飯。記者蔡維斌／翻攝
民間高手組滷肉飯決賽邀請專業的主廚、美食家及美食部落客等擔任評審，並細心品味每碗滷肉飯。記者蔡維斌／翻攝
民間高手組滷肉飯決賽邀請專業的主廚、美食家及美食部落客等擔任評審，並細心品味每碗滷肉飯。記者蔡維斌／翻攝
民間高手組滷肉飯決賽邀請專業的主廚、美食家及美食部落客等擔任評審，並細心品味每碗滷肉飯。記者蔡維斌／翻攝
2023雲林滷肉飯節「民間高手組」決賽今天在大成商工國家烹飪檢定場登場，30名滷肉飯高手齊聚一堂拼手藝，滷出香濃可口的滷肉飯。記者蔡維斌／翻攝
2023雲林滷肉飯節「民間高手組」決賽今天在大成商工國家烹飪檢定場登場，30名滷肉飯高手齊聚一堂拼手藝，滷出香濃可口的滷肉飯。記者蔡維斌／翻攝
2023雲林滷肉飯節「民間高手組」決賽今天在大成商工國家烹飪檢定場登場，30名滷肉飯高手齊聚一堂拼手藝，滷出香濃可口的滷肉飯。記者蔡維斌／翻攝
2023雲林滷肉飯節「民間高手組」決賽今天在大成商工國家烹飪檢定場登場，30名滷肉飯高手齊聚一堂拼手藝，滷出香濃可口的滷肉飯。記者蔡維斌／翻攝

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