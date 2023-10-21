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台南龍崎人口最少沒超商 小七今掛牌月底試賣

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
統一超商進駐龍崎今天掛上醒目招牌、提早開張公告。記者周宗禎／攝影
統一超商進駐龍崎今天掛上醒目招牌、提早開張公告。記者周宗禎／攝影

台南龍崎戶籍人口3489人，實際居住人口更少，是全市人口最少行政區，也是唯一沒超商、市場「廢市」10年的行政區。龍崎區公所月初與統一超商簽約進駐，今天掛上醒目7-Eleven招牌、開幕公告，吸引往來遊客注目，內部趕工裝修，提早在10月30日試營運。

不少鄉親也抬頭張望全新招牌，鄉親都期待超商盡快開張，「以後不想到關廟市場採買煮飯菜時、就近買便當很方便」。路過重機車友、遊客也表示，以往他們都在關廟或者高雄內門的統一超商聚集休息，現在龍崎有超商、停車空間也大，方便多了。

新店面面積約50坪，原訂年底開幕因地方父老都希望早點開張，業者決定加快趕工，提早在10月30日開幕。配合在地65歲以上居住人口超過1/3，營運時間預早上7點到晚上7點，30、31日試營運下午3點到晚上7點。

區長陳新澈表示，連鎖超商能增加在地居民生活便利，尤其龍崎郵局僅營運半天，有超商繳費、寄送物品會更方便。

龍崎超商是直營門市，面對虎形山公園位在舊182線、南160線交叉口三角窗，對面是虎形山公園入口，假日有不少遊客，又緊鄰活動中心、圖書館及龍崎國中小學

統一超商進駐龍崎今天掛上醒目招牌、提早開張公告。記者周宗禎／攝影
統一超商進駐龍崎今天掛上醒目招牌、提早開張公告。記者周宗禎／攝影
統一超商進駐龍崎今天掛上醒目招牌、提早開張公告。記者周宗禎／攝影
統一超商進駐龍崎今天掛上醒目招牌、提早開張公告。記者周宗禎／攝影
統一超商進駐龍崎今天掛上醒目招牌、提早開張公告。記者周宗禎／攝影
統一超商進駐龍崎今天掛上醒目招牌、提早開張公告。記者周宗禎／攝影

超商 圖書館 小學 台南

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