快訊

金鐘紅毯／禮服高衩超過腿根 女星屁股蛋旁蝴蝶結太搶眼

沿路超車按喇叭！國3遊覽車超速釀4死22傷 駕駛依過失致死移送

金鐘紅毯／「婉君」來了！ 蘇瀅「長輩」帶出門深V現身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市新總圖閱之森公園「沙坑」藏危機 將設遮陽網解決

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新總圖旁的「閱之森公園」，沙坑很受小朋友喜愛。圖／總圖提供
台南市新總圖旁的「閱之森公園」，沙坑很受小朋友喜愛。圖／總圖提供

位在永康區的台南市立圖書館新總館旁的「閱之森公園」，沙坑很受小朋友歡迎，但家長發現最近經常佈滿落葉及樹枝，擔心小朋友赤腳進入玩耍發生意外，館方說，目前每天派員清理，但沙坑就在樹下，落葉樹枝清不勝清，研議設置遮陽網；議員要求訂定公園沙坑管理維護清潔標準作業流程，讓小朋友玩得安心；台南市目前闢建19座特色公園其中有3座設有沙坑，市府說管理單位都有定期維護。

議員陳秋萍最近接獲家長陳情，指受到先前颱風侵襲，閱之森公園的沙坑裡佈滿落葉與樹枝，擔心孩子遊玩的安全，現場會勘後發現沙坑清理不易，市府應針對公園沙坑管理訂定一套維護清潔的標準作業流程機制，包含定期清理的時間與方式，並全面性清查檢測台南所有公園內沙坑的清潔與安全，才能讓家長與小孩子都能夠玩得安心。

「小朋友最受愛的沙坑卻不能玩，扼殺設立特色公園的意義。」議員陳秋萍說，永康閱之森公園特色遊戲場是許多親子同遊放電的好選擇，卻因維護不良，導致沙坑狀態慘烈，不僅佈滿落葉與樹枝，往沙堆內探入還很有可能被樹枝割傷，造成遊玩上的隱憂，影響玩樂的興致，還關乎幼童最重要的清潔與安全。

市立圖書館總館長楊馥菱說，為避免樹葉及枯枝殘留於沙坑底部，市圖積極針對溜滑梯區及戲砂區等兩處沙坑進行翻沙過篩作業，惟因近期適逢落葉期，大量落葉難以徹底清除，市圖也研議未來編列預算設置遮蔭設施，減少落葉樹枝掉入沙坑。

工務局指出，目前全市已完成19座特色公園，其中永康公7、南區灣裡、歸仁公6設計有沙坑，另有區公所管理的小型公園，沙坑部分目前均由維護管理單位負責，定期維護如沙坑撿拾垃圾及清理落葉與整平等等，目前季節為秋冬季落葉及風沙大，影響沙坑有落葉及表面不平整，屬自然現象，但請管理單位加強維護確保使用安全。

台南市新總圖旁的「閱之森公園」，沙坑很受小朋友喜愛。圖／總圖提供
台南市新總圖旁的「閱之森公園」，沙坑很受小朋友喜愛。圖／總圖提供
台南市新總圖旁的「閱之森公園」，沙坑很受小朋友喜愛。圖／總圖提供
台南市新總圖旁的「閱之森公園」，沙坑很受小朋友喜愛。圖／總圖提供

樹枝 議員 台南 親子

延伸閱讀

南市家戶石綿建材廢棄物免費清運 明年1050戶開放申請

南市登革熱破1.6萬例 黃偉哲允諾明年社區噴藥增為2次

熱血應援 全運會南市文化場館「選手免費 同行半價」

新書阿扁作序：下一任台南市長女力出線 陳亭妃這樣說

相關新聞

台南龍崎人口最少沒超商 小七今掛牌月底試賣

台南龍崎戶籍人口3489人，實際居住人口更少，是全市人口最少行政區，也是唯一沒超商、市場「廢市」10年的行政區。龍崎區公...

南市新總圖閱之森公園「沙坑」藏危機 將設遮陽網解決

位在永康區的台南市立圖書館新總館旁的「閱之森公園」，沙坑很受小朋友歡迎，但家長發現最近經常佈滿落葉及樹枝，擔心小朋友赤腳...

重現鹽水月津港水上行舟風華 河道開放獨木舟體驗

「一府、二鹿、三艋舺、四月津」，台南鹽水古時曾是重要港口，船隻往來貿易興盛，鹽水也有「月津」、「月港」稱號，後來因河沙淤...

影／全台藝陣影大匯演 「藝陣演義」一連兩天南鯤鯓代天府登場

有「全台王爺總廟」稱號的北門南鯤鯓代天府，現在正是國定民俗「五府千歲進香期」期間，廟埕擠滿來自全台各地、甚至是國外的進香...

台南購物節抽出首波大獎黃金一兩、日本雙人來回機票

台南市政府今天在永華市政中心旁的西拉雅廣場舉辦第一波結合運動的主題活動動吃動親子嘉年華市集，並結合台南購物節第一次的好禮...

嘉南大圳北幹線龜重溪渡槽橋完工 明年二期作灌溉派上用場

今年水情在下半年後逐漸穩定，目前曾文、烏山頭水庫合計蓄水量達5.78億噸，蓄水率98.6％，水情暫無虞，可確保供水到明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。