南市新總圖閱之森公園「沙坑」藏危機 將設遮陽網解決

位在永康區的台南市立圖書館新總館旁的「閱之森公園」，沙坑很受小朋友歡迎，但家長發現最近經常佈滿落葉及樹枝，擔心小朋友赤腳進入玩耍發生意外，館方說，目前每天派員清理，但沙坑就在樹下，落葉樹枝清不勝清，研議設置遮陽網；議員要求訂定公園沙坑管理維護清潔標準作業流程，讓小朋友玩得安心；台南市目前闢建19座特色公園其中有3座設有沙坑，市府說管理單位都有定期維護。

議員陳秋萍最近接獲家長陳情，指受到先前颱風侵襲，閱之森公園的沙坑裡佈滿落葉與樹枝，擔心孩子遊玩的安全，現場會勘後發現沙坑清理不易，市府應針對公園沙坑管理訂定一套維護清潔的標準作業流程機制，包含定期清理的時間與方式，並全面性清查檢測台南所有公園內沙坑的清潔與安全，才能讓家長與小孩子都能夠玩得安心。

「小朋友最受愛的沙坑卻不能玩，扼殺設立特色公園的意義。」議員陳秋萍說，永康閱之森公園特色遊戲場是許多親子同遊放電的好選擇，卻因維護不良，導致沙坑狀態慘烈，不僅佈滿落葉與樹枝，往沙堆內探入還很有可能被樹枝割傷，造成遊玩上的隱憂，影響玩樂的興致，還關乎幼童最重要的清潔與安全。

市立圖書館總館長楊馥菱說，為避免樹葉及枯枝殘留於沙坑底部，市圖積極針對溜滑梯區及戲砂區等兩處沙坑進行翻沙過篩作業，惟因近期適逢落葉期，大量落葉難以徹底清除，市圖也研議未來編列預算設置遮蔭設施，減少落葉樹枝掉入沙坑。

工務局指出，目前全市已完成19座特色公園，其中永康公7、南區灣裡、歸仁公6設計有沙坑，另有區公所管理的小型公園，沙坑部分目前均由維護管理單位負責，定期維護如沙坑撿拾垃圾及清理落葉與整平等等，目前季節為秋冬季落葉及風沙大，影響沙坑有落葉及表面不平整，屬自然現象，但請管理單位加強維護確保使用安全。