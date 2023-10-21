快訊

受難者的生命線…拉法過境點暫時開放 「救命援助」卡車進入加薩走廊

獨／楊秋興長子今結婚 郭台銘親送「這禮物」、被問在野整合進度反應曝光

別再起爭議！交通粉絲團揭博愛座歷史...是給這些人坐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重現鹽水月津港水上行舟風華 河道開放獨木舟體驗

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
鹽水親水公園近年進行整治工程，底泥清淤後，水質改善不少，當地商圈推獨木舟活動，明天正式試航，開放民眾體驗。照／台南市議員李宗翰提供
鹽水親水公園近年進行整治工程，底泥清淤後，水質改善不少，當地商圈推獨木舟活動，明天正式試航，開放民眾體驗。照／台南市議員李宗翰提供

「一府、二鹿、三艋舺、四月津」，台南鹽水古時曾是重要港口，船隻往來貿易興盛，鹽水也有「月津」、「月港」稱號，後來因河沙淤積、海岸線西移逐漸沒落，但還能從老街及古蹟窺見往日榮景，傳統的鹽水蜂炮及近年的月津港燈節，都帶來不少觀光人潮，月津港親水公園在整建後，水岸廊道及水質都改善不少，當地商圈推水上活動，明天將在河道試航獨木舟，讓民眾一起參與，未來將成為固定活動，再現水岸城市之美。

台南市政府「新營鹽水雙星拱月計畫」爭取到中央投入4.4億元經費，其中在鹽水區部分包括月津港燈會設施機能提升、鹽水車站再造、鹽水公18-3水岸步道建置等工程，鹽水月津港親水公園周邊環境改善後，河道底泥清理，水質也潔淨許多，台南市月津港文化觀光發展協會向經濟部中小企業處爭取經費，希望透過水上運動推廣，重現月津港水上行舟風華。

月津港文化觀光發展協會顏士翔說，鹽水蜂炮、月津港燈節形塑出當地觀光特色，若能夠以水上運動的推廣，真的達到親水的目的，也延續秋、冬季節的旅遊效益，發展更多觀光可能性，22日將準備6組獨木舟開放現場報名，從環境維護、行前教育及各項保險都已準備妥當，讓遊客有不同體驗。

台南市議員李宗翰表示，今年的月津港燈節30天就帶來進百萬人潮，要如何延續觀光效益，將遊客持續吸引到鹽水小鎮是重要課題，而月津港曾是台灣第四大港口，但隨著生活型態改變，船隻往來景象只能留在文史記憶中，這次在地商圈結合各單位一起合作推動這次試航，希望能讓鹽水觀光更進一步。

觀光旅遊局風景區管理科科長林士群指出，鹽水月津港親水公園周邊水域在經過整治後，水質變得乾淨許多，獨木舟體驗區域兩點間又有永成戲院跟鹽水觀光美食城，未來規劃遊程可串連，若當地推廣順利，也可考慮納入南市水域遊憩體驗活動範圍。

為延續鹽水蜂炮、月津港燈節帶來的觀光效益，當地商圈規劃在河道行舟，重現水岸城市風華，也開放民眾體驗。照／台南市議員李宗翰提供
為延續鹽水蜂炮、月津港燈節帶來的觀光效益，當地商圈規劃在河道行舟，重現水岸城市風華，也開放民眾體驗。照／台南市議員李宗翰提供

月津港 台南 獨木舟

延伸閱讀

桃園衛生局抽檢游泳池水質185件 不合格率24%勒令改善

暱稱「黑龍江」嘉市北排水維新支線 環境部同意補助逾億改善

高雄龍德新橋完成鋼橋組立 直通民族路年底有譜

如何判斷雞蛋新不新鮮？ 營養師教4招：一杯鹽水見分曉

相關新聞

影／全台藝陣影大匯演 「藝陣演義」一連兩天南鯤鯓代天府登場

有「全台王爺總廟」稱號的北門南鯤鯓代天府，現在正是國定民俗「五府千歲進香期」期間，廟埕擠滿來自全台各地、甚至是國外的進香...

重現鹽水月津港水上行舟風華 河道開放獨木舟體驗

「一府、二鹿、三艋舺、四月津」，台南鹽水古時曾是重要港口，船隻往來貿易興盛，鹽水也有「月津」、「月港」稱號，後來因河沙淤...

台南購物節抽出首波大獎黃金一兩、日本雙人來回機票

台南市政府今天在永華市政中心旁的西拉雅廣場舉辦第一波結合運動的主題活動動吃動親子嘉年華市集，並結合台南購物節第一次的好禮...

嘉南大圳北幹線龜重溪渡槽橋完工 明年二期作灌溉派上用場

今年水情在下半年後逐漸穩定，目前曾文、烏山頭水庫合計蓄水量達5.78億噸，蓄水率98.6％，水情暫無虞，可確保供水到明年...

影／關懷台南偏鄉老少 統一企業慈善基金會辦童樂嘉年華

統一企業社會福利慈善事業基金會今天在台南新化區虎頭埤舉辦「青銀童樂嘉年華」活動，邀請基金會關懷的偏鄉社區老人、偏鄉課輔班...

南市家戶石綿建材廢棄物免費清運 明年1050戶開放申請

台南市10月啟動首波清理家戶石綿建材廢棄物專案，已有33家戶完成石綿建材拆除作業，並由環保局載送清理完畢，今年度開放民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。