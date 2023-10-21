重現鹽水月津港水上行舟風華 河道開放獨木舟體驗

「一府、二鹿、三艋舺、四月津」，台南鹽水古時曾是重要港口，船隻往來貿易興盛，鹽水也有「月津」、「月港」稱號，後來因河沙淤積、海岸線西移逐漸沒落，但還能從老街及古蹟窺見往日榮景，傳統的鹽水蜂炮及近年的月津港燈節，都帶來不少觀光人潮，月津港親水公園在整建後，水岸廊道及水質都改善不少，當地商圈推水上活動，明天將在河道試航獨木舟，讓民眾一起參與，未來將成為固定活動，再現水岸城市之美。

台南市政府「新營鹽水雙星拱月計畫」爭取到中央投入4.4億元經費，其中在鹽水區部分包括月津港燈會設施機能提升、鹽水車站再造、鹽水公18-3水岸步道建置等工程，鹽水月津港親水公園周邊環境改善後，河道底泥清理，水質也潔淨許多，台南市月津港文化觀光發展協會向經濟部中小企業處爭取經費，希望透過水上運動推廣，重現月津港水上行舟風華。

月津港文化觀光發展協會顏士翔說，鹽水蜂炮、月津港燈節形塑出當地觀光特色，若能夠以水上運動的推廣，真的達到親水的目的，也延續秋、冬季節的旅遊效益，發展更多觀光可能性，22日將準備6組獨木舟開放現場報名，從環境維護、行前教育及各項保險都已準備妥當，讓遊客有不同體驗。

台南市議員李宗翰表示，今年的月津港燈節30天就帶來進百萬人潮，要如何延續觀光效益，將遊客持續吸引到鹽水小鎮是重要課題，而月津港曾是台灣第四大港口，但隨著生活型態改變，船隻往來景象只能留在文史記憶中，這次在地商圈結合各單位一起合作推動這次試航，希望能讓鹽水觀光更進一步。

觀光旅遊局風景區管理科科長林士群指出，鹽水月津港親水公園周邊水域在經過整治後，水質變得乾淨許多，獨木舟體驗區域兩點間又有永成戲院跟鹽水觀光美食城，未來規劃遊程可串連，若當地推廣順利，也可考慮納入南市水域遊憩體驗活動範圍。