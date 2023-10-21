影／全台藝陣影大匯演 「藝陣演義」一連兩天南鯤鯓代天府登場
有「全台王爺總廟」稱號的北門南鯤鯓代天府，現在正是國定民俗「五府千歲進香期」期間，廟埕擠滿來自全台各地、甚至是國外的進香團，非常熱鬧，今、明兩天也舉辦「藝陣演義」，廣邀19個知名藝陣登場獻技，推廣傳統藝陣文化，目前已經連辦3年，吸引來參拜的信眾觀賞，共襄盛舉。
南鯤鯓代天府超過360年歷史，主伺「李、池、吳、朱、范」五府千歲，分靈廟宇眾多，每逢王爺誕辰就有進香團返廟謁祖，每年農曆4月到9月間湧入大批信眾，各路陣頭匯聚，展現廟會代表的民間藝術與活力，3年前在文化部支持下，首度舉辦「藝陣演義」，邀集全台陣頭大會師，迄今邁入第3屆，每年都有近20組藝陣登台表演。
南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰表示，在文化部支持之下，藝陣演義邀請特色陣頭演出，有別於進香陣頭，而是替校園、民間團體及專業藝陣等搭起交流平台，替台灣傳統藝陣扎根固本，為期兩天，精彩可期。
藝陣演義的參演陣頭多具備文資身分或特殊性，今天開幕活動由藝姿舞集擔綱演出，台南大學則有高難度的舞龍及傳統宋江陣表演，以及東山國小太鼓、菁寮國小金獅陣、新竹縣客家武獅文化協會、彰化和美雅溝里車鼓陣、台南白河竹門國小龍鳳獅團、新竹縣新瓦屋花鼓隊、台南七股竹橋國小牛犁歌陣、台南學甲宅港十二婆姐陣接力登場。
明天的表演團隊則有七股樹子腳寶安宮白鶴陣、澎湖康安傳藝踏涼傘、金門公揹婆民俗協會、台中外埔水美里義虎團、嘉義振裕堂八家將、台南新化吳敬堂武英八將團、台南三股龍德宮跳鼓陣、台中鴻興館鍾馗陣、彰化王功兩廣國術龍獅戰鼓團。
藝陣表演時的力與美讓現場民眾連連叫好，為了讓人更瞭解藝陣，廟方在每段表演前都播放專門拍攝的影片介紹，並請來民俗專家解說陣式特色，讓人看熱鬧也看門道。
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