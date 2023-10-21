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台南購物節抽出首波大獎黃金一兩、日本雙人來回機票

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南購物節好禮月月抽，市長黃偉哲（左）抽出大獎。圖／台南市政府提供
台南購物節好禮月月抽，市長黃偉哲（左）抽出大獎。圖／台南市政府提供

台南市政府今天在永華市政中心旁的西拉雅廣場舉辦第一波結合運動的主題活動動吃動親子嘉年華市集，並結合台南購物節第一次的好禮月月抽，由市長黃偉哲抽出大獎黃金一兩(價值新台幣7萬6千元)，並鼓勵大家晚上一起來看全運會開幕式為選手加油，並提醒不要忘記參加台南購物節、登錄發票抽大獎。

黃偉哲今天化身孩子王發放小禮物，也童心大發玩起泡泡水，跟小朋友熱烈互動。黃偉哲表示，今天動吃動親子嘉年華市集不僅熱鬧好玩，也是台南購物節第一次的好禮月月抽，南市府準備許多的大獎，包括黃金一兩、Iphone14、日本大阪雙人來回機票，還有現金1萬元要給參加購物節的好朋友，因此今日來參加活動不僅開心又有機會得大獎，希望大家都玩得開心、幸運獲大獎。

活動現場也有設置台南購物節推廣攤位，現場單筆登錄收據或發票滿200元，即送出購物節紀念品一份；在市集單一攤位消費滿500元亦可加碼抽獎，送出Switch 運動主機及遊戲配件、50元市集購物金、台南購物節贊助商品、市集超值商品等好禮，另外在現場使用行動支付也能加碼獲得Line point點數。

經濟發展局長林榮川表示，動吃動親子嘉年華邀請YOYO TV羚羊哥哥與百香果姊姊到現場與民眾同樂，還有深受小朋友喜愛的造型氣球秀、泡泡互動秀、小丑雜耍等精彩節目，歡迎民眾親子同樂，迪卡儂贊助舉辦「小小全運會」，包括籃球、足球、棒球等供進行闖關體驗。

經發局說，台南購物節活動會一直持續至明年3月10日，除了周周抽、月月抽，大獎還有百萬油電車等著民眾帶回家，期間將舉辦超過30場系列活動，只要在台南市消費滿100元即有一組抽獎序號，無論發票或收據皆可登錄。綁定雲端發票將自動匯入金額，累計抽獎次數，環保減碳又方便。登錄特約店家發票或收據，更享有2倍的抽獎機會，鼓勵民眾多多來台南消費登錄。

台南市購物節舉辦「動吃動親子嘉年華市集」，市長黃偉哲與民眾互動。圖／台南市政府提供
台南市購物節舉辦「動吃動親子嘉年華市集」，市長黃偉哲與民眾互動。圖／台南市政府提供
台南購物節好禮月月抽，市長黃偉哲（右四）抽出大獎。圖／台南市政府提供
台南購物節好禮月月抽，市長黃偉哲（右四）抽出大獎。圖／台南市政府提供

台南 發票 黃偉哲 機票

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