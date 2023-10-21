嘉南大圳北幹線龜重溪渡槽橋完工 明年二期作灌溉派上用場

今年水情在下半年後逐漸穩定，目前曾文、烏山頭水庫合計蓄水量達5.78億噸，蓄水率98.6％，水情暫無虞，可確保供水到明年5月，嘉南秋冬雜作也將在下個月13日開始供灌，農水署今年起啟動為期3年的「提升農業水資源永續韌性建設計畫」，為提升輸水效率，改善嘉南大圳南北幹線的灌、排水路，降低疏漏水損失，其中位於北幹線的柳營龜重溪渡槽橋已提前完工，明年二期作就能派上用場。

龜重溪渡槽橋建於1925年，全長206.3公尺，採鋼構華倫式桁架包覆設計，輸水箱涵寬3.66公尺、高3.51公尺，是嘉南大圳北幹線重要輸水路線，原嘉南農田水利會每3年就會進行橋體維護及保養，但2015年時發現渡槽通水斷面不足，加上年代久遠、地震等因素，槽體結構及鋼架須補強。

因龜重溪渡槽橋具有文資身分，且仍可使用，農田水利署投入2.18億元新建龜重溪渡槽橋，新、舊橋墩座落平行，避免行程龜重溪通洪阻礙，新渡槽橋外觀及高度配合舊渡槽，保持從市道165號上所見到舊渡槽整體景觀。

農田水利署烏山頭管理分處主任毛坤淵表示，工程原訂12月完成，目前已經提前完工，新的渡槽橋配合打造嘉南大圳水圳綠道，可供自行車其民眾通行，是有別於一般道路的自行車路網，且會串連嘉義直通雲林，目前台南市境內的嘉南大圳南北幹線已能連通。