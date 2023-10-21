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南市家戶石綿建材廢棄物免費清運 明年1050戶開放申請

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市啟動首波清理家戶石綿建材廢棄物專案，有33家戶完成石綿建材拆除作業。圖／環保局提供
台南市啟動首波清理家戶石綿建材廢棄物專案，有33家戶完成石綿建材拆除作業。圖／環保局提供

台南市10月啟動首波清理家戶石綿建材廢棄物專案，已有33家戶完成石綿建材拆除作業，並由環保局載送清理完畢，今年度開放民眾申請清運的名額已滿，經環保局積極向環境部爭取經費，預計明年度可再補助本市辦理家戶石綿建材廢棄物清理。

為降低石綿建材廢棄物對人體與環境危害，環保局開放「一般家戶住宅」及「個人農業及飼養家畜、家禽設施」申請免費清除家中拆除打包後的石綿建材廢棄物，今年度申請名額已額滿，如民眾尚有申請意願，可於電子表單(https://reurl.cc/q0ZZ3g)留下聯絡資料，環保局會在明年寄送申請表供民眾申請，也請民眾多留意環保局發佈於官方網站相關訊息。

市府表示，為協助民眾汰除石綿建材廢棄物，今年度環保局積極向環境部爭取經費，預估可協助清理家戶石綿建材廢棄物約230公噸，目前持續清除中，明年預計可再清理1050戶，共約1000公噸。

環保局長許仁澤表示，石綿建材廢棄物經濕潤處理、密封包裝已大大的降低逸散風險，請民眾毋須過度擔心。民眾自行找尋合法廠商拆除石綿後，將拆除後的石綿潤濕處理，並以厚度萬分之60公分(0.06mm)以上的塑膠袋雙層盛裝，開口綁緊後袋口反摺再綑綁一次，置於可封口的太空包中或有蓋堅固容器內或塑膠編織袋，盛裝至8分滿後將開口包裝完整，與其他廢棄物分開暫存，也須留意勿有積水避免孳生病媒蚊。

另依內政部「建築物拆除施工規範」規定，拆除石綿建材應有完善防塵措施，以防止石綿粉塵逸散至外界空氣中，施工人員並應確實採取防護措施，其作業方式可參考勞動部「石綿建材拆除作業危害預防指引」辦理。

台南市啟動首波清理家戶石綿建材廢棄物專案，有33家戶完成石綿建材拆除作業。圖／環保局提供
台南市啟動首波清理家戶石綿建材廢棄物專案，有33家戶完成石綿建材拆除作業。圖／環保局提供

廢棄物 台南 環保局長

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