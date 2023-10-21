安平二期國宅海砂屋 明年啟動重建

台南市安平二期國宅都更重建拖延10多年，議員總質詢時指出，6年前就可動工卻一直延宕到現在，重建成本要增加多少？痛批政府沒作為實在太離譜，要求積極介入。市長黃偉哲表示，都更會預定11月提送都更事業權變修正計畫內容報請市府審議，期年底完成審議，明年就可啟動搬遷、拆除重建。

議員盧崑福質詢「安平二期重建進度」，指中央補助3億7500多萬元，拖了6年還沒有動工，二期國宅住戶也分成二、三派意見，他不想得罪任何人，只要求政府協助趕快動工，讓住戶趕快住新家。

黃偉哲說，市府和時間賽跑，越晚蓋成本越高，6年前若啟動重建，現在都可投搬入新家，安平二期自辦都市更新案是台南至今最大自辦都更整合案，也是市府很重視海砂屋更新重建案件，都更會預定11月送都更事業權變修正計畫報市府審議，預計明年搬遷、啟動拆除，協助社區重建，維護保障住戶生命財產安全與權益。

都發局說，安平二期國宅由省府住宅及都市發展局（改制內政部國土管理署）1995年興建完工，2014年鑑定為海砂屋，市府協助社區226戶2015年成立更新會自行辦理重建，協助向國土管理署2017年成功爭取3.75億元，補助進行都更重建。

都發局長徐中強表示，近幾年市府團隊多方奔走，除為社區都更會爭取道義補助，都發局也積極協助整合社區不同意見，並對住戶法令程序說明、釋疑，2020年11月提送修正後都市更新事業計畫報市府審議，市府考量近年物價持續上揚，營建市場原物料與鋼鐵價格攀高，去年都市計畫委員會審議通過調升基準容積，增加都更財務可行性並降低住戶負擔，都更會去年公告招商徵求投資人拆除重建、接續同意華友聯開發公司決標，雙方7月19日簽合作備忘錄，邁出拆除重建重要里程碑。