聽新聞
test
0:00 / 0:00

永康焚化爐回饋金太低 議員籲調漲

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
永康焚化爐回饋金是20年前簽訂，有的里每人只有300元，議員要求調高。圖／取自台南市政府網站
永康焚化爐回饋金是20年前簽訂，有的里每人只有300元，議員要求調高。圖／取自台南市政府網站

台南市永康焚化爐垃圾處理費從1噸1500元現在漲到5000元，但廠商每年給永康、新化周邊居民回饋金20年不變，議員昨天質詢指最少的一人才分到300元，要求依照垃圾處理費提高2至3倍才合理，市長黃偉哲說，廠商利潤已經多很多，回饋金額一直沒提高不合理，應調高才符合公平正義；環保局長許仁澤說，將積極和廠商協調。

議員林冠維說，永康焚化爐2007年營運，向業者收取垃圾處理費1公噸1500元，2023年1公噸5000元，但提供給周邊居民回饋金仍維持在營運初期，有的里每人每年才300元。

林冠維表示，周邊居民飽受空汙之苦，垃圾車來回造成環境困擾，居民反應回饋金不一定要像垃圾處理費增加3倍，但至少也要2倍，不然說不過去。

市長黃偉哲同意林冠維說法，當初簽約焚化爐營運20年回饋金是一致的，但垃圾進場費逐年增加，廠商處理成本沒差很多，利潤已經多了很多，依照最初簽訂回饋金額是不合理，應調漲才符合公平正義。

黃偉哲表示，同意議員考量通貨膨脹現況應進行調整，但依現行台南焚化廠回饋金辦法回饋金編列基準，無法調整額度，已請環保局研議調整方向；環保局說，回饋金是依每公噸200元計算，依每年處理量分配給永康6里及新化6里，各里再依人口多寡分配。

永康焚化爐每年處理垃圾回饋金使用，永康區王行、烏竹、西勢、新樹、永明及龍潭等6里總共約2000萬元，回饋里總人數約2萬9000人，其中焚化爐所在的王行里1年約560萬元，其餘里約2、3百萬元。

新化區有全興、崙頂、協興、豐榮、北勢、唪口、唪口共6里，回饋里人數約1萬6000人，近焚化爐唪口里去年每人1740元，其餘5里每人970元，發放金額約1785萬元。

焚化爐 黃偉哲 議員

延伸閱讀

南市登革熱破1.6萬例 黃偉哲允諾明年社區噴藥增為2次

南市漁會辦「蚵棚出海」祈福 宣告確立漁業權保障養蚵

新營有跨年晚會了！台南今年雙跨年 與永華同步執行

南市安平二期國宅海砂屋都更案 黃偉哲：明年啟動重建

相關新聞

鐵道森林最美步道之一 阿里山特富野古道全線開放通行

受山友喜愛全長6.32公里，難易度屬中級的嘉義縣阿里山鄉特富野古道，被稱為鐵道森林最美步道之一，自去年6月起封閉0至3....

安平二期國宅海砂屋 明年啟動重建

台南市安平二期國宅都更重建拖延10多年，議員總質詢時指出，6年前就可動工卻一直延宕到現在，重建成本要增加多少？痛批政府沒...

永康焚化爐回饋金太低 議員籲調漲

台南市永康焚化爐垃圾處理費從1噸1500元現在漲到5000元，但廠商每年給永康、新化周邊居民回饋金20年不變，議員昨天質...

嘉南大圳自行車道優化 年底完工

農田水利署打造嘉南大圳水圳綠道，沿嘉南大圳北幹線、濁幹線堤岸興建美麗自行車道，成為百年歷史大圳國家級綠道，全長約88公里...

驚豔！全運會台南開幕典禮 太陽馬戲團舞者張逸軍任總導演

112年全國運動會開幕典禮將於明天在台南盛大舉行，全運會籌備處特別邀請金獎製作團隊，由台灣首位進入太陽馬戲團擔任主要舞者...

暱稱「黑龍江」嘉市北排水維新支線 環境部同意補助逾億改善

嘉義市政府配合行政院「前瞻基礎建設-水環境建設」，向環境部爭取「維新支線嘉義大學段水環境改善計畫」，今天水利署召開複評及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。