永康焚化爐回饋金太低 議員籲調漲

台南市永康焚化爐垃圾處理費從1噸1500元現在漲到5000元，但廠商每年給永康、新化周邊居民回饋金20年不變，議員昨天質詢指最少的一人才分到300元，要求依照垃圾處理費提高2至3倍才合理，市長黃偉哲說，廠商利潤已經多很多，回饋金額一直沒提高不合理，應調高才符合公平正義；環保局長許仁澤說，將積極和廠商協調。

議員林冠維說，永康焚化爐2007年營運，向業者收取垃圾處理費1公噸1500元，2023年1公噸5000元，但提供給周邊居民回饋金仍維持在營運初期，有的里每人每年才300元。

林冠維表示，周邊居民飽受空汙之苦，垃圾車來回造成環境困擾，居民反應回饋金不一定要像垃圾處理費增加3倍，但至少也要2倍，不然說不過去。

市長黃偉哲同意林冠維說法，當初簽約焚化爐營運20年回饋金是一致的，但垃圾進場費逐年增加，廠商處理成本沒差很多，利潤已經多了很多，依照最初簽訂回饋金額是不合理，應調漲才符合公平正義。

黃偉哲表示，同意議員考量通貨膨脹現況應進行調整，但依現行台南焚化廠回饋金辦法回饋金編列基準，無法調整額度，已請環保局研議調整方向；環保局說，回饋金是依每公噸200元計算，依每年處理量分配給永康6里及新化6里，各里再依人口多寡分配。

永康焚化爐每年處理垃圾回饋金使用，永康區王行、烏竹、西勢、新樹、永明及龍潭等6里總共約2000萬元，回饋里總人數約2萬9000人，其中焚化爐所在的王行里1年約560萬元，其餘里約2、3百萬元。

新化區有全興、崙頂、協興、豐榮、北勢、唪口、唪口共6里，回饋里人數約1萬6000人，近焚化爐唪口里去年每人1740元，其餘5里每人970元，發放金額約1785萬元。