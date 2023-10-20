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暱稱「黑龍江」嘉市北排水維新支線 環境部同意補助逾億改善

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
北排水維新支線上游人口密集，生活汙水讓水質常年呈現嚴重汙染，空氣不時飄散異味，被暱稱為「黑龍江」。圖／嘉市府提供
北排水維新支線上游人口密集，生活汙水讓水質常年呈現嚴重汙染，空氣不時飄散異味，被暱稱為「黑龍江」。圖／嘉市府提供

嘉義市政府配合行政院「前瞻基礎建設-水環境建設」，向環境部爭取「維新支線嘉義大學段水環境改善計畫」，今天水利署召開複評及考核小組會議，同意1億253萬元提案，透過設置礫間淨化場、汙水截流及現地處理方式，加速改善北排水水質，未來將串連周邊文化及歷史景點，營造優質親水環境。

北排水維新支線上游人口密集，生活汙水讓水質常年呈現嚴重汙染，空氣不時飄散異味，被暱稱為「黑龍江」，影響沿岸國定古蹟嘉義舊監、嘉大林森校區及居民生活環境品質、水域生態，以及地方觀光發展，

日前立法院衛環委員會召委邱泰源、立委吳玉琴、王美惠及環境部政次葉俊宏、水利署河川海岸組組長林家弘、第五河川分署副分署長陳世峰等，考察北排水維新支線水質現況，一致認同北排水維新支線水環境改善必要性，今天終獲同意補助，市府感謝中央聽到嘉義人的心聲，支持北排水維新支線改善。

市府多次提報前瞻計畫水環境建設爭取補助，今天再度提報前瞻水環境建設第7批次爭取經費，期間舉辦多場公民參與活動，與當地里長、里民討論整治，凝聚社區團體、NGO團體及當地居民對水質改善方案共識與期待，積極與嘉大協調，獲得校方同意提供校地使用。

市府工務處說，北排水維新支線水環境改善工程獲補助，市府會立即啟動工程招標前置作業，透過截流與淨水回送工程，營造北排水優質的水岸環境，串連周邊文化及歷史景點，改善北排水維新支線的水質與環境。

北排水維新支線自嘉義公園及東洋新村山坡地天然河水，沿玉峰街轉往維新路區段，維新路於玉峰街與民權東路之間為箱涵段，餘為明渠段。北排水維新支線渠道上游較窄、逐漸往下游放寬，屬典型都市排水型態，缺乏生態廊道棲地空間。

嘉大淨水場配置圖。圖／嘉市府提供
嘉大淨水場配置圖。圖／嘉市府提供
日前立法院衛環委員會召委邱泰源、立委吳玉琴、王美惠及環境部政次葉俊宏、水利署河川海岸組組長林家弘、第五河川分署副分署長陳世峰等，考察北排水維新支線水質現況。圖／嘉市府提供
日前立法院衛環委員會召委邱泰源、立委吳玉琴、王美惠及環境部政次葉俊宏、水利署河川海岸組組長林家弘、第五河川分署副分署長陳世峰等，考察北排水維新支線水質現況。圖／嘉市府提供
日前立法院衛環委員會召委邱泰源、立委吳玉琴、王美惠及環境部政次葉俊宏、水利署河川海岸組組長林家弘、第五河川分署副分署長陳世峰等，考察北排水維新支線水質現況。圖／嘉市府提供
日前立法院衛環委員會召委邱泰源、立委吳玉琴、王美惠及環境部政次葉俊宏、水利署河川海岸組組長林家弘、第五河川分署副分署長陳世峰等，考察北排水維新支線水質現況。圖／嘉市府提供

嘉義 水質 環境部

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