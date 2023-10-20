雲林宣導交通安全 「兵馬俑」也來助陣！大禮堂被擠爆1小時沒人離席

雲林縣發生交通事故的比例偏高，甚至因此「打響」全國知名度，縣府除強化重大路口的標線、標誌，縣內6大警分局也馬不停蹄下鄉巡迴開講，名次已降至第13名；為加深民眾對正確交通觀念的印象，斗六警分局昨晚請出真人兵馬俑助陣辦講座，成功吸引300人到場，活潑的宣導方式，也讓台下聽得入神。

昨晚的交通安全講座辦在莿桐鄉公所禮堂，非制式化宣講交通安全、防詐騙等話題，加上警方找來兵馬俑街頭藝人，300多名鄉民一湧而入擠爆現場，全程1小時台下座無虛席，堪稱是今年「最大場」講座，盛況空前。

縣長張麗善說，雲林縣今年上半年發生交通事故3大原因是逆向行駛違規、闖紅燈違規及行經路口未減速禮讓等肇因，其中6成是65歲以上未戴安全帽的長者，在產業道路或農路上行駛未注意車前狀況，縣府工務、新聞、警察局等相關單位連月以來頻到老人會館、長青食堂宣導正確觀念。

縣警局長林故廷表示，以此次主場地斗六警分局莿桐派出所為例，其轄內發生死亡車禍比例高，多半原因和當地年長者騎車習慣有關，包括其防禦能力有限，騎車在鄉下農路與大馬路之間穿梭，具潛在危險，因此不斷加深印象是最基本也是最重要的工作。

斗六警分局長黃念生說，分享實際案例加上圖文的生動宣導，聽眾接受度很高，兵馬俑全程陪著大家聽講，還可以自由拍照留念，拉近警民親和度，也可藉機了解究竟路權分配為何、該怎麼預防及正確行駛等觀念，未來會再結合監理站等強化實際面的防禦駕駛技術。

斗六警分局偵查隊長鄧家福針對防詐騙犯罪宣講現行最常見的5大詐騙手法，包括假網路拍賣（購物）、假投資、解除分期付款詐騙（ATM）、假愛情交友、假冒親友詐騙等，熟記「1聽2掛3查證」提高警覺，才不會成為詐騙犯嫌眼中的肥羊。