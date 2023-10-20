曾安置逾1年剛回家就出事 台南2歲童滿身傷疑遭虐死

台南市2歲多男童18日晚間被生母及其同居人送到醫院不治，因身上有不明傷痕疑遭虐死，據了解，該男童先前已有通報不當教養紀錄及安置，今年7月才讓幼兒返家，民眾質疑為何還讓幼兒回去？台南市社會局表示，觀察評估家長照顧情形，待家庭功能提升後才同意返家，但事發前生母消極不配合探視，社會局社工安排在10月19日晚間6時，將進行家訪，男童卻不幸在前一天發生憾事，也感到很遺憾。

社會局長盧禹璁說，犯嫌一家長期居住在租賃飯店已經一年多，社會局去年4月第一次安置該名男童，安置一年多之後，讓男童在今年7月返家，之後每個月至少派員訪視兩次，期間均有密切觀察。

社會局說明，男童去年4月間曾因意外事故造成骨折，評估恐為父母疏忽照顧導致，故緊急安置男童，並依據兒童及少年福利與權益保障法第102條，開立「親職教育輔導課程」。

社會局在安置期間循序、依照家長申請，安排親子會面。以漸進方式安排孩子返家互動，並觀察評估家長照顧情形，待家庭功能提升後才同意返家。此外，社會局亦提供「到宅親職指導賦能服務」，密切協助及定期訪視。

社會局說，9月到宅訪視後，未發現異狀，原本欲安排10月訪視時間，但多次聯繫男童母親約訪，其均表示全家北上處理家務，不確定何時返回台南，配合態度消極。因多次聯繫案母未果， 社工直接要求案母於10月19日晚間6時務必配合進行家訪，卻不幸發生憾事。

社會局昨日清晨緊急安置男童4歲的姐姐，這2天社工也密集到安置處所訪視關懷，目前照顧情形及身心狀況尚屬穩定。

市長黃偉哲說，2歲孩童疑遭生母虐死案，讓人感到不捨、震驚與憤怒。已立即依法安置另一名年幼手足，保護小朋友為最優先。另外針對外界眾多說法，「個案的案情內容，目前有諸多說法，但本案已進入司法程序，應地檢署要求，相關細節以地檢署發布為準。」

據了解，男童18日晚間被生母和同居人送進醫院時情況已相當危急，除了頭部腦震盪外，還有溺水跡象，檢警認為生母和同居人均涉犯兒童及少年福利與權益保障法中成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，19日晚間8時許向台南地院聲押禁見。