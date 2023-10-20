台日糖廠羈絆百年情緣 日本若林藝術舞團明登台演出

日本若林藝術舞團團長若林素子是雲林縣人，多次返台演出，今年回到故鄉雲林，推出「訪台尋根文化親善公演《跨海舞情2023》」，藉表演藝術述說台日百年羈絆的糖廠故事，將於明天（21日）下午2時30分在雲林表演廳索票進場。

若林素子（張素真）是雲林縣土庫人，1978年以爵士舞者身分前往日本發展，在日本培育許多舞蹈人才，多次返台演出，先前受到covid-19疫情影響，導致多次交流計畫取消。

雲林縣長張麗善說，這次終於盼到舞團從日本回來雲林，先前受到疫情影響，一直無法成行，如今總算等到了，這次演出，由首席舞者若林美津枝帶領12位優秀團員，並邀請NFC舞團團長吳信翰老師率領6位台灣舞者前來交流。

張麗善說，這次演出對台日文化之間的藝術交流非常有意義，尤其雲林是在台灣僅存有製糖的縣市，演出又以日本佐渡的山本悌二郎先生為主角，他是推動台灣製糖業全自動化很重要的人。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，這次公演上半場以「山本悌二郎與臺灣製糖業」的歷史淵源作為創作發想，講述山本悌二郎推動台灣製糖業全自動化，奠定台灣糖業成為經濟發展重要基礎的不朽良緣，締結台日百年羈絆。

下半場台日共創舞作「現在、未來、珍惜」，結合民族、芭蕾、現代、當代、街舞以及爵士等多種舞風，強調在疫情後的時代更希望透過舞蹈的肢體流動和接觸，再次拉近人與人之間的距離．

《跨海舞情2023》為索票入場，紙本索票請洽文化觀光處圖書館服務台，外地民眾可採電話索票（現場領票），請電洽北港文化中心（05）7832999。