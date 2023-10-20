新營有跨年晚會了！台南今年雙跨年 與永華同步執行

台南市長黃偉哲今年5月議會定期會簽署承諾書，今年在溪北新營舉辦跨年晚會，市議員王宣貿下午在國際新聞處業務質詢時，新聞處長蘇恩恩表示，依照議員建議今年跨年晚會已經修改計畫，前幾天已完成開標手續，因兩邊是同步執行，都是在跨年之夜，廠商要來標就有考量，執行上應該不會有問題，但歌手內容就不可能是同樣的。

王貿宣、沈家鳳及李宗翰5月定期會聯合質詢時， 並事先準備的簽署書「台南市政府承諾將於原縣府所在地新營於2023年12月31日舉辦跨年演唱會，誓言從400年的第一天就讓全台灣及世界看到台南」。

王宣貿今天續追進度，新聞處長蘇恩恩表示，已經依照議員建議今年跨年晚會已經修改計畫，前幾天已完成開標手續，因兩邊是同步執行，都是在跨年之夜，廠商要來標就有考量，執行上應該不會有問題，但歌手內容就不可能是同樣的，

3位議員表示，台南縣市合併升格12年，原台南縣治中心的新營區沒辦過跨年晚會，在地年輕人強烈希望有一場真正的跨年晚會，市長黃偉哲認同並簽署承諾書，也補充寫下「認真思考9月30日前定案」。黃偉哲表示，會在新營體育場或舊縣政府（民政市政中心）等找適當地方，並希望新營跨年演唱會也可以吸引隔壁縣市年輕朋友來參加。

議員指出，市長黃偉哲任內舉辦14場跨年演唱會（暖身演唱會），但溪北只有3場暖身，一年一場草地演唱會，但跨年1場都沒有，地方希望溪北有跨年演唱會；也以「新營是縣治中心以前都有跨年演唱會，合併至現在都沒有」，以前在新營體育場、南瀛綠都心都有跨年演唱會，希望在今年12月31日跨年當天舉辦一場真正的跨年演唱會。