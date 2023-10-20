影／全嘉都是作家近30位勇壯族寫自傳：不因碌碌無為羞愧
勇壯風潮崛起！嘉義市府衛生局舉辦「全嘉都是作家」活動，鼓勵50歲以上勇壯族立傳，吸引近300人報名，培訓30位作家種子，上午在市府中庭舉辦成果展，展出學員書寫自傳，退休嘉中校長黃義春說，「自傳寫出自己風格！」市長黃敏惠帶來賓觀展為他們喝采，即日起到27日在市府中庭展出。
勇壯族組成「全嘉樂起來」米克斯樂團開場演出，帶來歡樂氣氛，甫退休市府民政處前副處長柳明宏吹奏薩克斯風受注目。成果展以30位勇壯族生活經歷為核心，將人生轉換文字，透過醞釀已久寫作能量，化作一本本自傳作品，享受人生風雨和美好，看到自己生命的厚度。
30位勇壯族費時3個月立傳，多位作家分享寫作過程，黃義春說，200個自傳題目可大題小寫，也可小題大寫，寫出自己風格，人的一生要這樣度過：「當他回首往事，不因虛度年華悔恨；也不因碌碌無為羞愧」；另名立傳者陳榮哲說，「寫作過程瘦2公斤」。
「我們能留給下一代最好遺產是什麼？何不留下自己不朽人生紀錄！」多位勇壯族說，立傳爬梳生命記憶，寫自己故事，回想人生酸甜苦辣，認識真正自己，使生命沒有缺憾。
黃敏惠讚賞勇壯族立傳，寫作過程回憶人生，道謝、道愛、道歉、道別，讓人生充滿希望！她唱歌星劉若英歌曲「繼續-給15歲的自己」，請在場多位來賓談15歲在想什麼？黃敏惠述說自己從無法接受50歲，到現在歲月倒著過，樂活老化。
衛生局長廖育瑋說，勇壯族是素人作家，透過老師帶領分享，完成30本自傳，其中21本展出，15本微出版，13本典藏，透過寫作和自己和解，找出人生意義目標，勇敢逐夢。即日起到27日在市府中庭展出，每天上午10點、下午2點，參展學員分享與觀眾互動，現場有打卡抽獎，歡迎民眾觀展。
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