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陳以信質疑贈送捕蚊器過期 王定宇：烏龍指控

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照

台南登革熱疫情延燒，國民黨立委陳以信今天表示，民進黨立委王定宇贈送了1000組捕蚊器給台南鄉親來抑制病媒蚊。但捕蚊器中的捕蚊藥劑製造日期是2015年、有效日期是2018年，而現今是2023年，已經過期了5年，怎麼還拿出來送。王定宇回應，陳以信為了蹭、為了選舉，竟然公然做出烏龍指控。

台南為了登革熱疫情，正上下一心希望降低病媒蚊的傳播，陳以信不僅不幫忙，還處處找麻煩，做出烏龍指控。面對登革熱時，地方社區志工、環保義工以及慈濟師兄姐，都會協助大家製作的環保捕蚊桶，裡面用的多是小米、糖，加上發酵，根本沒有環境用藥，自製的補蚊桶不會標示效期，他贈送的捕蚊器也按照這樣的流程製作。

王定宇表示，陳以信為了蹭、為了選舉，竟然公然做出烏龍指控，在國會殿堂公然烏龍造謠把小米、糖、水，誤指為環境用藥，各地環保志工、慈濟師兄姐協助製作的環保捕蚊器都是一樣的成分，都沒有效期標示，「難道過期的小米、糖水給蚊子吃，是蚊子會拉肚子嗎？」

王定宇說，他贈送的環保捕蚊器一毛公帑都沒有，完全自費，陳以信這種「外地人」不幫忙防治登革熱，還愛出張嘴找麻煩，真的令人搖頭，盒上標示成分的字體很大，還能烏龍指為「環境用藥」，這種水準和惡意，令人讚嘆。

陳以信 登革熱 台南 王定宇

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