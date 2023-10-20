快訊

他訂米其林餐廳遲到5分鐘「沒收訂金」 苦主一星評價曝：沒出餐還收14400元

鏡頭記錄的以巴戰火：《路透社》記者不幸殉職

台塑搬家流失5千人 敦北店面待租大增、房價卻喊漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樹倒險砸騎士 南市南門路15棵小葉欖仁專家評估不適合

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市工務局邀請嘉義大學森林系專家全面體檢南門路小葉欖仁。圖／工務局提供
台南市工務局邀請嘉義大學森林系專家全面體檢南門路小葉欖仁。圖／工務局提供

台南市南門路兩棵小葉欖仁在8月4日被風吹倒，一名機車騎士經過差點被砸中但仍摔車受傷，該路段兩側行道樹安全風險高， 台南市工務局今天邀請嘉義大學森林系協助檢測該路段15株小葉欖仁的生長與安全情況，初步研判該路段已不適合小葉欖仁生長，工務局將根據專家建議，進行後續處理。

工務局表示，台南市行道樹風險評估檢測，以中西區南門路假日花市前的小葉欖仁為例，於8月初無預警倒伏，造成一名機車騎士受傷，小犬颱風來襲時，緊鄰的自來水公司前的小葉欖仁，也突然倒伏，所幸無人受傷。兩起事件引發當地民眾對南門路段小葉欖仁樹況的安全疑慮。

考量行道樹突然倒伏會嚴重影響用路人安全，工務局今天請來嘉義大學森林系，利用專業儀器檢測南門路段15株小葉欖仁的生長情形與安全問題，現場發現有些小葉欖仁的樹根已經向上生長，而不是向下長，且都出現盤根現象，顯現小葉欖仁的根部生長受限，扎根不足，未來的安全性堪慮。

工務局指出，針對這些小葉欖仁，將根據嘉義大學森林系檢測結果的建議，進行後續處理，若建議不適合繼續留存，將進行移除，改種本土性的樹種，以維護南門路的行車安全。

工務局表示，今年3次颱風台南市共倒伏1324棵行道樹，為落實高風險道路及加強各單位對行道樹木日常維護，已擴大辦理健檢測。

台南市列管行道樹共14萬棵，其中永華六區有3萬9千餘棵，自2018年開始至2022年持續進行風險評估，總執行數量1萬4982棵。明年計畫繼續投入執行500萬元，預計檢測5000棵樹木，延伸涵蓋全市37區，且評估近期風災倒伏樹木情況，檢測將納入樹木生長棲地資料，包含樹穴面積、盤根、浮根等，已利後續處理因應，以維護行道樹良善棲息環境，保障市民安全。

台南市工務局邀請嘉義大學森林系專家全面體檢南門路小葉欖仁。圖／工務局提供
台南市工務局邀請嘉義大學森林系專家全面體檢南門路小葉欖仁。圖／工務局提供
台南市工務局邀請嘉義大學森林系專家全面體檢南門路小葉欖仁。圖／工務局提供
台南市工務局邀請嘉義大學森林系專家全面體檢南門路小葉欖仁。圖／工務局提供
台南市工務局邀請嘉義大學森林系專家全面體檢南門路小葉欖仁。圖／工務局提供
台南市工務局邀請嘉義大學森林系專家全面體檢南門路小葉欖仁。圖／工務局提供
台南市工務局邀請嘉義大學森林系專家全面體檢南門路小葉欖仁。圖／工務局提供
台南市工務局邀請嘉義大學森林系專家全面體檢南門路小葉欖仁。圖／工務局提供

行道樹 台南 小犬颱風

延伸閱讀

南市安平二期國宅海砂屋都更案 黃偉哲：明年啟動重建

南市文旦今年完銷且外銷逾千噸 隱憂在這

熱血應援 全運會南市文化場館「選手免費 同行半價」

楊梅公所大樓挺過上浮又漏水 桃市府找到原因了

相關新聞

新營有跨年晚會了！台南今年雙跨年 與永華同步執行

台南市長黃偉哲今年5月議會定期會簽署承諾書，今年在溪北新營舉辦跨年晚會，市議員王宣貿下午在國際新聞處業務質詢時，新聞處長...

影／全嘉都是作家近30位勇壯族寫自傳：不因碌碌無為羞愧

勇壯風潮崛起！嘉義市府衛生局舉辦「全嘉都是作家」活動，鼓勵50歲以上勇壯族立傳，吸引近300人報名，培訓30位作家種子，...

陳以信質疑贈送捕蚊器過期 王定宇：烏龍指控

台南市登革熱疫情延燒，國民黨立委陳以信今天表示，民進黨立委王定宇贈送了1000組捕蚊器給台南鄉親來抑制病媒蚊。但捕蚊器中...

樹倒險砸騎士 南市南門路15棵小葉欖仁專家評估不適合

台南市南門路兩棵小葉欖仁在8月4日被風吹倒，一名機車騎士經過差點被砸中但仍摔車受傷，該路段兩側行道樹安全風險高， 台南市...

嘉義縣治特區農機展首日湧全台農友 人潮買氣搶搶滾

2023台灣國際農業機械暨資材展今天起連4天在嘉義縣治特區盛大登場，今年共來自國內外200家廠商設立700個攤位，規畫四...

南市安平二期國宅海砂屋都更案 黃偉哲：明年啟動重建

台南市安平二期國宅都更重建拖延10多年，議員盧崑福在議會市政總質詢時指出， 6年前就可以動工卻一直延宕到現在，重建成本要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。