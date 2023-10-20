樹倒險砸騎士 南市南門路15棵小葉欖仁專家評估不適合

台南市南門路兩棵小葉欖仁在8月4日被風吹倒，一名機車騎士經過差點被砸中但仍摔車受傷，該路段兩側行道樹安全風險高， 台南市工務局今天邀請嘉義大學森林系協助檢測該路段15株小葉欖仁的生長與安全情況，初步研判該路段已不適合小葉欖仁生長，工務局將根據專家建議，進行後續處理。

工務局表示，台南市行道樹風險評估檢測，以中西區南門路假日花市前的小葉欖仁為例，於8月初無預警倒伏，造成一名機車騎士受傷，小犬颱風來襲時，緊鄰的自來水公司前的小葉欖仁，也突然倒伏，所幸無人受傷。兩起事件引發當地民眾對南門路段小葉欖仁樹況的安全疑慮。

考量行道樹突然倒伏會嚴重影響用路人安全，工務局今天請來嘉義大學森林系，利用專業儀器檢測南門路段15株小葉欖仁的生長情形與安全問題，現場發現有些小葉欖仁的樹根已經向上生長，而不是向下長，且都出現盤根現象，顯現小葉欖仁的根部生長受限，扎根不足，未來的安全性堪慮。

工務局指出，針對這些小葉欖仁，將根據嘉義大學森林系檢測結果的建議，進行後續處理，若建議不適合繼續留存，將進行移除，改種本土性的樹種，以維護南門路的行車安全。

工務局表示，今年3次颱風台南市共倒伏1324棵行道樹，為落實高風險道路及加強各單位對行道樹木日常維護，已擴大辦理健檢測。