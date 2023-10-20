垃圾處理費漲3倍永康焚化爐回饋金20年不變 黃偉哲：不合理

台南市議員林冠維今天在總質詢時指出，永康焚化爐垃圾處理費一直提高，但給民眾和市府的回饋金竟是20年沒變，有的里民只收到300元，垃圾處理費從1公噸1500元，現在漲到5千元，為何回饋金不漲？至少要漲2倍或3倍才公平，市長黃偉哲也認為不合理，將與廠商洽談提高才符合公平正義。

黃偉哲說，目前台南市有永康和城西兩處焚化爐，垃圾進場費用一直增加 ，但給民眾和市府的回饋金不變，20年前只發給300元，垃圾進場費增加但處理成本沒有差很多，利潤已經多很多倍了，依照20年前簽訂的回饋金額是不合理，應調漲才符合公平正義；環保局長許仁澤說，將和廠商討論提高。

林冠維表示，永康焚化爐回饋金一簽就是20年，補助焚化爐周邊永康和新化的里民，里民數多的一人補助300元，里民數少的約800元至1000元，但垃圾處理費漲了，回饋金應該也要漲3倍才公平，之前還發生永康區公所拿2百多萬到現金到西勢里辦公室發放，但有里民不領，才改為直接匯入戶口，建議除調漲回饋金發放方式還要有更好的機制。

環保局表示，永康和城西焚化爐回饋金是依每公噸回饋200元計算，依每年處理量分配給永康6里及新化6里，各里再依人口多寡分配，每人300元至上千元不等；至於城西焚化爐周邊有12里有回饋金，每人平均每年可領到1萬多元，是因城西還有掩埋場，且人口數少所以回饋金比較高。