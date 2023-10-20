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嘉義市「有事青年節」明天登場！走逛攻略五大亮點一次公開

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林聰明沙鍋魚頭有事限定品項「聰明微醺提拉米蘇」。圖／嘉市府提供
林聰明沙鍋魚頭有事限定品項「聰明微醺提拉米蘇」。圖／嘉市府提供

2023秋天最具實驗性城市盛典，第三屆「有事青年節」明天登場，以「實驗新嘉義」為號召，周休假日掀起小城創意風暴！邀請三金得主蔡振南、美秀集團成員狗柏、鍾錡、金曲歌王暨嘉義首位傑出市民廖士賢等「嘉」人嗨唱。

還有台語歌后鄭宜農、金曲新人洪佩瑜等金獎陣容齊聚獻聲；也集結「志祺七七X圖文不符」張志祺、「IF OFFICE」創意總監馮宇等青年領袖重磅開講；更邀集在地排隊名店林聰明沙鍋魚頭、全台最多產區的Bean to bar巧克力專門店「TERRA土然巧克力專賣店」等知名品牌出攤「嘉城市集」，以超強陣容帶來最「有事」體驗！

「有事青年節」首度在音樂主舞台「中央實驗場」外，開創台語講唱舞台「文化廟口」，邀請鄭宜農、大勢創作樂團淺堤、創作歌手廖士賢以台語為號召，在國定古蹟嘉義城隍廟前開唱！現場有「台灣圖書室」出攤的實驗書車及咖啡車，明天下午3點40分到晚間7點在城隍廟。

明後天從下午2點到晚上，中央廣場化身音樂分子碰撞的「中央實驗場」，有多組嘉義音樂人回鄉開唱，明天有洪佩瑜、金音獎最佳新人「雷擎」、台灣土產搖滾樂隊「拍謝少年」等輪番上陣；後天由去年拿下「赤弦獎」高中組冠軍林祐玄、人氣歌手「Ponay的原式Cover」等接連登場，更有嘉義出身傳奇三金得主「南哥」蔡振南、「DJ狗&Beatboy K你」（美秀集團成員狗柏、鍾錡）與世界DJ大賽台灣區冠軍DJ QuestionMark以「嘉義同學會」概念帶來跨世代壓軸共演。

除品嘗美食、欣賞表演，也推出「靈感沙龍」，邀請「志祺七七X 圖文不符」張志祺、「IF OFFICE」創意總監馮宇、「迷走工作坊」創辦人張少濂、出身嘉義知名舞蹈家黃翊、阮劇團藝術總監汪兆謙、「awoo阿物科技」創辦人暨執行長林思吾、「本埠設計/蔡嘉豪建築師事務所」創辦人蔡嘉豪，以及深耕在地的「台灣田野學校」工頭葉哲岳、總策劃尤姍姍等人重磅開講！講座採報名制，現場開放剩位候補，四大衛星場館更有走讀、展覽、影像作品播映等多元形式展演活動。

有事青年節整合超過15場系列活動，串聯「美街圖鑑」、「有事青年實驗室」以及「島內散步」等活動，欲知最新消息，請關注「嘉義市政府智慧科技處」臉書專頁、IG 「@youth.soul.lab -有事青年實驗室」、「平凡嘉義」臉書專頁、Instagram 、LINE。

「中央實驗場」演唱卡司蔡振南。圖／嘉市府提供
「中央實驗場」演唱卡司蔡振南。圖／嘉市府提供
樂檸漢堡 THEFREEN BURGER、BAR SKITZ有事限定品項「白醋辣花醬有事大俠堡」 。圖／嘉市府提供
樂檸漢堡 THEFREEN BURGER、BAR SKITZ有事限定品項「白醋辣花醬有事大俠堡」 。圖／嘉市府提供
「文化廟口」演唱卡司鄭宜農。圖／嘉市府提供
「文化廟口」演唱卡司鄭宜農。圖／嘉市府提供
「中央實驗場」演唱卡司洪佩瑜。圖／嘉市府提供
「中央實驗場」演唱卡司洪佩瑜。圖／嘉市府提供
菓桔有事限定品項「柳檸年代」。圖／嘉市府提供
菓桔有事限定品項「柳檸年代」。圖／嘉市府提供

嘉義 青年

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