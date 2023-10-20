嘉縣農膜回收 再製身價漲20倍

月初小犬颱風造成雲林嚴重農損，多個鄉鎮市也傳出溫網室被強風吹毀等災情，農業部核准現金救助最多5萬元，30日前可向公所申請。另，嘉義縣政府協助處理農廢，昨宣布首創栽種時覆蓋的「農膜」啟動回收，讓業者製成塑膠粒料、垃圾袋、塑膠花等；農民讚賞，不須花錢且有效解決廢棄物，大加分。

雲林縣長張麗善昨說，縣內大豆、硬質玉米、落花生、西瓜等15種農作物已獲農業部公告救助，申請期限至23日止，而蘆筍、番茄等10多種農作物陸續傳出延遲性災損，待會勘確認能否救助。縣府統計，總農損金額2.3億元。

溫網室災害的部分，縣府農業處指出，崙背、土庫、四湖、口湖、水林、元長鄉鎮溫網室的塑膠布、網，以及東勢鄉網室的整體結構，損害率達20％以上，每0.1公頃分別救助1萬5000元、5萬元。

此外，農膜大多進焚化爐，甚至部分農民私下露天焚燒，嘉義縣長翁章梁昨與中埔絲瓜產銷第8班長林德昇示範捆好農膜，宣導正確回收方式；翁說，將輔導農民、清洗農膜業者與廢塑膠再利用業者英發全球公司、彰化宏恩集團合作，回收後水洗、破碎、熱處理、押出等程序再製。

嘉縣環保局長張輝川說，廢農膜處理費1公噸要1500至3000元，業者再製後，商業價值每公噸最高達6萬元，超過20倍。