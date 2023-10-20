聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣農膜回收 再製身價漲20倍
月初小犬颱風造成雲林嚴重農損，多個鄉鎮市也傳出溫網室被強風吹毀等災情，農業部核准現金救助最多5萬元，30日前可向公所申請。另，嘉義縣政府協助處理農廢，昨宣布首創栽種時覆蓋的「農膜」啟動回收，讓業者製成塑膠粒料、垃圾袋、塑膠花等；農民讚賞，不須花錢且有效解決廢棄物，大加分。
雲林縣長張麗善昨說，縣內大豆、硬質玉米、落花生、西瓜等15種農作物已獲農業部公告救助，申請期限至23日止，而蘆筍、番茄等10多種農作物陸續傳出延遲性災損，待會勘確認能否救助。縣府統計，總農損金額2.3億元。
溫網室災害的部分，縣府農業處指出，崙背、土庫、四湖、口湖、水林、元長鄉鎮溫網室的塑膠布、網，以及東勢鄉網室的整體結構，損害率達20％以上，每0.1公頃分別救助1萬5000元、5萬元。
此外，農膜大多進焚化爐，甚至部分農民私下露天焚燒，嘉義縣長翁章梁昨與中埔絲瓜產銷第8班長林德昇示範捆好農膜，宣導正確回收方式；翁說，將輔導農民、清洗農膜業者與廢塑膠再利用業者英發全球公司、彰化宏恩集團合作，回收後水洗、破碎、熱處理、押出等程序再製。
嘉縣環保局長張輝川說，廢農膜處理費1公噸要1500至3000元，業者再製後，商業價值每公噸最高達6萬元，超過20倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言