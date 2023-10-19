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台南登革熱連3周下降 全力防堵開出2230張行政裁處書

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府登革熱病例連續下降，但仍不敢鬆懈，加強孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市政府登革熱病例連續下降，但仍不敢鬆懈，加強孳清。圖／台南市衛生局提供

台南市今天新增205例本土登革熱確診病例，累積本土病例為1萬5759例，台南登革熱確診病例數自第39周達到高峰以來，已連續第3周呈現下降趨勢。市政府登革熱稽督大隊本周累計社區稽查新增207場次，動員608人次，共調查2萬3669戶，其中11戶為陽性戶，發現1662個積水容器，22個陽性容器，衛教6917人，顯示社區中還存在許多潛在的病媒蚊孳生源。

市長黃偉哲強調落實孳生源清除是登革熱防疫的重中之重，雖然天氣已逐漸轉涼，但仍是非常適合病媒蚊生長的溫度，籲請民眾仍須落實家戶內外環境巡檢，將積水容器清除，0.5公分積水即可能成為病媒蚊孳生溫床。

市府將持續貫徹公權力執行，徹底杜絕病媒蚊孳生，截至10月15日已針對違規情況開出2230張行政裁處書，其中環保局依據廢棄物清理法、空地空屋管理自治條例及環境清潔自治條例共開立1612張，包含孳生病媒蚊及環境髒亂1122件、空地雜亂387件、資收物違規堆置103件。

衛生局則依據傳染病防治法開立618張裁處書，籲請民眾應善盡管理維護責任，避免積水孳生病媒蚊危害自己與家人甚至鄰近居民健康，倘查獲陽性病媒蚊孳生源將依傳染病防治法第25條逕行舉發，無勸導改善期，並依同法第70條處3000元以上1萬5000以下罰鍰，請民眾務必落實巡檢以免觸法傷荷包。

今日205例分布狀況為東區40例，北區及永康區各29例，中西區22例，南區21例，安南區20例，安平區7例，佳里區及歸仁區各6例，仁德區及關廟區各5例，麻豆區、新化區、新營區及七股區各3例，安定區及官田區、龍崎區各1例，年齡介於8歲至88歲。

台南市政府登革熱病例連續下降，但仍不敢鬆懈，加強孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市政府登革熱病例連續下降，但仍不敢鬆懈，加強孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市政府登革熱病例連續下降，但仍不敢鬆懈，加強孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市政府登革熱病例連續下降，但仍不敢鬆懈，加強孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市政府登革熱病例連續下降，但仍不敢鬆懈，加強孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市政府登革熱病例連續下降，但仍不敢鬆懈，加強孳清。圖／台南市衛生局提供

病媒蚊 登革熱 確診 台南

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