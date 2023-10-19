高科技產業是否真有機會進駐雲林？張麗善預期明年會看到眉目

雲林縣多名議員今天在議會總質詢中關切台積電來雲林設廠的可行性，縣府是否已先做好規畫，縣長張麗善答詢表示「早做好準備！」她指出，目前虎尾產業園區報編中，未來順利開發將分別增設1個派出所及消防隊，完善工安和治安，而以虎尾高鐵特定區擴及出去，周邊還有廣約1200公頃的台糖土地，徵收難度小，她認為「雲林縣會是最佳首選」。

台積電放棄至桃園龍潭科學園區三期設廠計畫，而縣長張麗善昨天公開招手「歡迎來雲林」，強調雲林不缺水、電，長照、教育及醫療等全齡化資源完備。縣議會國民黨團總召李明哲今質詢指出，對於台積電設廠案，縣府是否也已做好高科技產業進駐的相關基礎建設檢視工作。

張麗善答詢時說，她上任後推動農工商科技城，鎖定雲林縣發展成下個世代的高科技產業園區，優勢包括鄰近中部科學園區，是對產業有誘因和加分的條件；強調「台積電及其他高科技產業建置，都是極力爭取的對象」。

張麗善進一步表示，現在工安事件很多，目前矽品已經進駐中科虎尾園區，為考量治安跟工安，她規畫要增設警分局等級的派出所，消防分隊則是已快完成，而虎尾園區周邊擴大延伸有廣達1200公頃土地是不須徵收民間用地，也是優勢。

當地目前生活、交通、就學、醫療等已形成虎尾高鐵特定區生活圈，加上布袋戲傳習中心、環保大樓、國家級高齡福祉研究中心、台大雲林分院虎尾院擴院工程等興建中，高鐵體育園區、美術館接力興建，未來發展指日可待，周邊還有國小、國中、高中預定地，張麗善有十足信心看好虎尾產業園區後勢，至於高科技產業是否真有機會進駐雲林？她預期明年就會看到眉目。